只有她聞到魷魚絲味！　搬公司「鐵齒踩禁忌」師父警告：祂在提示妳了

記者潘慧中／綜合報導

曾雅蘭是大嫂團成員之一，近年把服裝品牌經營得有聲有色，但她透露剛搬進工作室時，曾發生一件科學難以解釋的事情，那陣子只有她聞到魷魚絲的味道，無論是員工或老公侯昌明都聞不到，請教老師後才被提醒：「祂在告訴妳要拜拜了。」

▲▼曾雅蘭透露當時全公司只有她一直聞到魷魚絲的味道。（圖／翻攝自YouTube／請問你是哪裡人）



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曾雅蘭在《請問你是哪裡人》坦言，可能自從遇過陰間的東西後，便有了靈異體質，她表示自己一開始不太相信祭祀等習俗，所以搬進工作室時沒有拜地基主，「因為我是匆匆忙忙地搬進去。」

▲曾雅蘭自稱有靈異體質。（圖／翻攝自YouTube／請問你是哪裡人）



詭異的事情來了，曾雅蘭開始每天都會聞到魷魚絲的味道，全公司的人都聞不到，「只有我一個人聞到！」她便覺得不太對勁，於是打電話向師父求救，對方聽了只淡淡說了一句話：「那是地基主在告訴妳要拜拜了，祂是在給妳一個提示、祂讓妳聞到味道。」

▲曾雅蘭當時連忙請教師父。（圖／翻攝自YouTube／請問你是哪裡人）



曾雅蘭接著問：「那為什麼都只有我（聞到）呢？」師父告訴她：「因為妳比較敏感，所以祂要提示妳，讓妳去拜拜。」連忙拜過地基主後，她的生意不但越做越好，也比較聞不到那個氣味了。主持人于美人聽了也勸：「就3支香1個便當而已，地基主沒有要求妳很澎湃。」尊重習俗但不要過於迷信，或許才是中庸之道。

▲約從31：12分開始。（影／取自YouTube／請問你是哪裡人）