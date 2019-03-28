神像前拍泳裝照！　瑤瑤「掉出F級雪球」挺臀全被拍：不會太不敬吧

記者潘慧中／綜合報導

瑤瑤（黃喬歆）從《我愛黑澀會》出道，F罩杯極品身材吸引一票粉絲追蹤，她近日和一群好友陪姊姊Apple（黃暐婷）去越南過生日，28日分享一系列泳裝辣照，在神像前擺出各種性感姿勢，「配上比基尼應該不會太不敬吧？！」

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▲瑤瑤最近陪姊姊Apple去越南過生日。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang、appleweiting）



照片中，只見瑤瑤放下一頭及腰長髮，身穿黑白花紋泳衣，豐滿上圍呼之欲出，下半身搭配黑色三角泳褲，側邊開洞剪裁引發眾人遐想，穠纖合度的腿部線條，展現平常的健身成果。

▲▼瑤瑤難得有機會在神像前拍照。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）



不只這樣，鏡頭移到瑤瑤的背後可以看到她挺起翹臀，露出大半光滑美背，皮膚雪白細緻，窈窕S曲線不但讓男網友看得鼻血狂噴，女粉絲也很羨慕她的好身材，隨興地撥弄頭髮，渾身散發女人味。

▲▼瑤瑤辣秀S曲線。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）



值得一提的是，瑤瑤的拍照背景是一座座神像，原來這裡是CNN票選的世界十大另類樂園，實體是一座樂園，「宗教系造景實在太酷了！！」把握難得機會，連忙跑進水中拍合照，「應該不會太不敬吧？！」

瑤瑤IG全文：

CNN票選世界十大另類樂園

宗教系造景實在太酷了‼️

配上比基尼應該不會太不敬吧

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