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阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭

記者潘慧中／綜合報導

「浩角翔起」阿翔（陳秉立）近日飛往韓國工作，妻子Grace深夜卻悄悄在社群網站報喜：「有人現有空可以打給老爺嗎？！他女兒要發喜帖了！」她坦言真的沒有勇氣告訴老公，「他鐵（定）會哭哭！」

▲▼阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

▲▼阿翔和Grace育有3個孩子。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

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▲▼阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

Grace 24日透露男方身份是大女兒小泡芙的青梅竹馬、也是幼兒園公認最帥的校草，照片中可以看到小男孩常和她的孩子們玩在一塊，久而久之發現小女兒舒芙蕾似乎很喜歡這個小男生，讓Grace忍不住笑說：「好料的也不懂得先讓給姊姊喔！」

▲▼阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

▲阿翔的小女兒舒芙蕾。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

有圖有真相！只見小男孩專心捏黏土的時候，舒芙蕾一直緊勾著他的手不放，Grace透露：「蕾蕾手手緊環著男友，上身緊緊的貼著，還不停的說：哥哥～我怕怕～～我怕～～、我好怕怕。究竟怕什麼？！黏土會咬人嗎？」看到小女兒使出撒嬌絕招，讓她佩服地說：「很會耶妳！跟誰學的啦？！」

▲▼阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

▲▼舒芙蕾特別和這個小男孩黏TT。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

▲▼阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

阿翔婚後育有3個小孩，日前剛迎來結婚7週年紀念日，夫妻倆雖然常鬥嘴，但他其實一直都感謝老婆的付出，收起平常在節目的搞笑形象，他曾感性表示：「謝謝老婆，一直以來辛苦照顧我們全家大小，未來的路還很漫長，無論如何，我們都會牽手走下去的。」看到有網友問是否要生第4胎、甚至有人留言：「為了證明愛她，再生一個吧」，他也霸氣回了一句話：「不用這樣吧！」用行動守護這個家，讓網友好羨慕老婆真是嫁對人了。

Grace臉書全文：

#有人現有空可以打給老爺嗎？！
#他女兒要發喜帖了

我真沒勇氣告知正遠赴韓國的老爺
他鐵會哭哭！
這一切發生在3/24、下午15:03
對方是姊姊小泡芙的青梅竹馬
幼兒園公認最帥的校草～Eason

蕾蕾手手緊環著男友，上身緊緊的貼著

還不停的說：哥哥～我怕怕～～
我怕～～、我好怕怕

#究竟怕什麼？！⋯⋯
#黏土會咬人嗎？
#很會耶妳！跟誰學的啦
#好料的也不懂得先讓給姊姊喔！

肥貓「坐檯」陪釣　上鉤急揮拳搶魚

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