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小鬼罕見PO合照！　58歲帥爸「身高超過176」網驚：好有型

記者潘慧中／綜合報導

小鬼（黃鴻升）加入《綜藝玩很大》擔任小隊長後，工作變得越來越忙碌，但他仍不忘分享生活點滴，平常鮮少曝光家人真面目的他，24日難得上傳父子合照，讓不少粉絲又驚又喜地說：「爸爸也太有型！有其父必有其子。」

▲▼小鬼58歲帥爸罕見曝光！（圖／翻攝自Instagram／aes_alien）

▲小鬼鮮少PO家人照。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien）

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照片中，可以看到小鬼頭戴黑色毛帽，一身黑搭配軍綠外套，等電梯的時候趁機自拍，「爸爸好高！」原來站在他旁邊的人正是黃爸爸，黃爸穿著深藍色外套，搭配卡其色長褲顯得特別高挑，一手插進衣服口袋，頭剛好轉向一側，帥氣指數破表。

▲▼小鬼58歲帥爸罕見曝光！（圖／翻攝自Instagram／aes_alien）

▲小鬼偷拍爸爸。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien）

由於小鬼本身就有176公分，單從照片來看，父親身高似乎超過176公分，父子倆「長身基因」電暈不少女網友，「黃拔好帥」、「你也不矮啦」、「父子檔都帥呀！」意外在網路上引起討論。

▲▼小鬼58歲帥爸罕見曝光！（圖／翻攝自Instagram／aes_alien）

▲小鬼把爸爸頭像刺在胸口（畫面右側）。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien）

事實上，小鬼和父親相差23歲，為了提醒自己努力讓爸爸感到驕傲，決定把爸爸的頭像刺在胸口，但因為「不想脫衣服洗澡時，看到我爸兇巴巴的，所以在他頭上加了米老鼠，一來爸爸屬鼠，二來米老鼠永不退時尚。」他徵詢意見後，爸爸不但沒反對，還相約一起去刺青，父親把他的頭像刺在手臂上，可想而知緊密的父子情。

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