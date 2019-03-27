羅志祥當主播尷尬穿幫！　下半身只穿短褲「腿毛全曝光」

記者關韶文／台北報導

亞洲流行天王羅志祥4月12日將推出新專輯《NO IDEA》，呼應專輯「沒想法」的不設限概念，27日晚間玩起趣味直播，用「羅志祥NO IDEA」直播台的方式和大家分享沒想法、不設限的《NO IDEA》專輯預購27日開跑、限量一萬張。

節目中，羅志祥坐上主播台，他表示，「什麼宣傳方式幾乎都做過了，這次自己訪問自己，用主播台的方式呈現。」只見他上半身襯衫、西裝外套；下半身短褲、拖鞋，與忽男忽女的助理主持嘻小瓜一搭一唱，趣味KUSO的精彩內容笑翻網友們，直播總瀏量更破千萬人觀看，網友還留言「下班遲遲不敢搭電梯，怕網路斷線！」

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▲▼羅志祥化身主播推薦新專輯。（圖／EMI提供）

講到新專輯的第一首單曲《NO JOKE》，很多歌迷們反應發現MV沒有歌詞，羅志祥在直播中解答其實是因為想讓觀眾仔細看舞蹈。第一次做主播台的他也興奮大玩攝影棚綠key，突然消失的下半身、瞬間漂浮等「穿幫」特效玩得不亦樂乎，笑翻現場同仁們猛咬嘴唇憋笑。

直播最後，羅志祥加碼實驗網路上瘋傳的怪食物組合，像是「布丁+泡麵」、「布朗尼+番茄醬」、「香蕉+番茄醬」，及他本人很想嘗試的「冷水泡泡麵」。除了現正開始熱烈預購、4月即將推出的新專輯《NO IDEA》，羅志祥也透露節目《極限挑戰》第5季預計5月份播出，大家敬請期待羅志祥即將帶來一連串豐富的作品。