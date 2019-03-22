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CoCo李玟巡演首站「台北小巨蛋」　20年老照出土超凍齡！

記者關韶文／台北報導

國際天后李玟CoCo，出道滿25周年之際宣布將在6/21站上台北小巨蛋！申請場地兩年終於能在對自己歌唱事業意義重大的土地上開唱，加上適逢出道25周年，對於台灣粉絲有深厚情感的CoCo特別以全新巡演的模式啟動，並以「YOU&I」為演唱會之名，用音樂及故事串起與歌迷之間滿滿的情感及回憶。

去年才剛結束為期兩年的｢18」世界巡演的李玟CoCo，熱力四射的表演及國際殿堂級的音樂饗宴猶言在耳，今年開春旋即宣布將在6/21舉辦全新世界巡演「2019 Coco Lee李玟 YOU&I 世界巡迴演唱會」，首站就選在CoCo歌唱事業起步的台灣舉辦，並且還如願登上台北小巨蛋開唱，讓適逢出道25周年的她笑說：｢真的是老天爺的安排！因為我第一張專輯是1994年6月15號發行，也是我出道滿25年；剛好今年初得知6月份有小巨蛋的場地，讓我興奮的不得了！」

▲▼CoCo,李玟。（圖／Timeless Treasure提供）

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▲▼CoCo李玟進棚拍宣傳照，復刻20年前的自己。（圖／Timeless Treasure提供）

▲▼CoCo,李玟。（圖／Timeless Treasure提供）

切合這次演唱會主題，主視覺海報特別以｢復刻」為概念，把CoCo在1998年舉辦的「CoCo Lee萬人迷」演唱會的海報視覺重新翻玩，添入現今時尚潮流及影像設計，絕對讓骨灰級的鐵粉大呼懷念！當年這場被媒體稱為｢全台最爆滿」的演唱會，CoCo萬人迷舞台魅力，讓她在台北市立體育場及高雄中山體育場的兩場萬人演唱會皆創下萬人空巷的爆滿票房紀錄，此外，也成為當時華語樂壇同時在北、高兩地舉辦萬人演唱會的第一人。

為了演唱會全新視覺特別進棚拍照的CoCo，在拍攝時難掩興奮神情，對於｢復刻」概念重新翻玩《萬人迷》演唱會的海報，CoCo開心地表示：｢在拍攝時感覺搭了時光機回到20 年前的萬人迷演唱會，我印象最深刻是當時在台北站開場時，我站在舞台上看到一片人海及螢光棒，自己真的嚇了一大跳！因為第一次看到萬人齊聚，那個歡呼聲讓我難忘，感動久久揮之不去！」

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