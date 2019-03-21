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獨家／啪！小煜斷韌帶「不能走路了」　急就醫畫面曝光

記者關韶文／台北報導

藝人小煜（楊奇煜）日前被爆恢單，而20日晚間和好友吳克群在台北大學打籃球時，因為過度激烈意外受傷，導致「筋骨移位」，隔天緊急求助中醫，滿腳全都是針灸痕跡，他苦笑說，「韌帶重傷，有人有拐杖可以借一下嗎？」至今右腳仍然劇烈疼痛，幾乎無法行走。

小煜20日晚間現身台北大學籃球場，和好友吳克群相約運動，他才剛拍完一張「耍帥照」，沒想到五分鐘後就立刻掛彩，因為強求導致急停，立刻聽到「啪啪」兩聲，他向《ETtoday星光雲》記者透露，「當下以為沒事，因為也沒腫，只是聽到兩聲地獄來的啪啪聲，抱著腳哀嚎。」

▲▼小煜。（圖／ETtoday）

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▲▼小煜籃球場掛彩。（圖／ETtoday）

▲▼小煜。（圖／ETtoday）

隔天，小煜發現情況不對勁，只要隨便走一步路都會痛，讓他無法逞強裝沒事，下午緊急求助中醫，醫生研判「韌帶撕裂」，緊急替他針灸，到目前為止雖然情況好轉，但右腳膝蓋仍然劇痛，完全無法施力。

▲▼小煜。（圖／ETtoday）

▲▼小煜右腳韌帶斷裂，無法行走。（圖／ETtoday）

▲▼小煜。（圖／ETtoday）

小煜預計等右腳狀況好轉後，繼續回歸劇組，排練六月將登場的舞台劇《飲食男女》，同時，身為老闆的小煜仍同時經營髮廊、行李箱等品牌副業，工作滿檔。不過被問到現在感情狀況，小煜對記者苦笑，「持續單身中，哈哈哈哈！」

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