邵雨薇：落髮30公分！造型曝光　「灑35萬台幣」當歌手

記者關韶文／台北報導

藝人邵雨薇被封為新生代偶像劇女神，專輯發行倒數，同時宣布將在6月8日下午2點半於台北華山Legacy舉辦讚聲演唱會。為了迎接「歌手」這個新身份的專屬視覺，近來她悄悄「變髮圖強」，將原本一頭動人飄逸的長髮，大方讓髮型師作主，狠狠動刀一口氣剪短了30公分，全新造型曝光！

▲▼邵雨薇東京採購專輯新造型。（圖／寬宏提供）

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邵雨薇過去總是以長髮示人，這次一口氣剪短30公分，當天她也異常冷靜，反笑說：「一點也不緊張，可能之前是演員身份，習慣頭髮會因角色而有很多變化，但這一次倒是非常興奮，因為是為『專輯』變髮。」當她看到散落一地的頭髮，還打趣說：「我覺得很像黃金獵犬，因為頭髮有些已經褪色所以帶黃色，有一種跟黃金獵犬說掰掰的感覺。」

▲▼邵雨薇落髮30公分。（圖／寬宏提供）

不過她萬萬沒想到，看似簡單的「變髮」工程居然如此漫長，除了剪，她還得乖乖坐在髮廊裡一天，歷經燙髮、染髮等等長達12小時的無止盡步驟，一路到接近凌晨，原以為就要大功告成了，沒想到髮型師對髮色不滿意，詢問她是否有空繼續挑燈夜戰，筋疲力盡的邵雨薇這時用幾近崩潰的表情求饒說：「不行，我真的坐不住了！」

除了剪去長髮力求全新視覺，這次在專輯的服裝造型上，經紀公司寬宏藝術更是高規格打造，月初特地撥空3天讓邵雨薇與造型師專程飛到日本東京採買宣傳服，第一次做專輯造型就往海外跑，讓她興奮不已，直說參與感強烈，新專輯充滿自己專屬風格與味道，第一天治裝費就高達70萬日幣，三天下來破百萬日幣（近35萬台幣），相當敢花！