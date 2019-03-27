ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

邵雨薇：落髮30公分！造型曝光　「灑35萬台幣」當歌手

記者關韶文／台北報導

藝人邵雨薇被封為新生代偶像劇女神，專輯發行倒數，同時宣布將在6月8日下午2點半於台北華山Legacy舉辦讚聲演唱會。為了迎接「歌手」這個新身份的專屬視覺，近來她悄悄「變髮圖強」，將原本一頭動人飄逸的長髮，大方讓髮型師作主，狠狠動刀一口氣剪短了30公分，全新造型曝光！

▲▼邵雨薇。（圖／寬宏提供）

▲▼邵雨薇東京採購專輯新造型。（圖／寬宏提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼邵雨薇。（圖／寬宏提供）

邵雨薇過去總是以長髮示人，這次一口氣剪短30公分，當天她也異常冷靜，反笑說：「一點也不緊張，可能之前是演員身份，習慣頭髮會因角色而有很多變化，但這一次倒是非常興奮，因為是為『專輯』變髮。」當她看到散落一地的頭髮，還打趣說：「我覺得很像黃金獵犬，因為頭髮有些已經褪色所以帶黃色，有一種跟黃金獵犬說掰掰的感覺。」

▲▼邵雨薇。（圖／寬宏提供）

▲▼邵雨薇落髮30公分。（圖／寬宏提供）

▲▼邵雨薇。（圖／寬宏提供）

不過她萬萬沒想到，看似簡單的「變髮」工程居然如此漫長，除了剪，她還得乖乖坐在髮廊裡一天，歷經燙髮、染髮等等長達12小時的無止盡步驟，一路到接近凌晨，原以為就要大功告成了，沒想到髮型師對髮色不滿意，詢問她是否有空繼續挑燈夜戰，筋疲力盡的邵雨薇這時用幾近崩潰的表情求饒說：「不行，我真的坐不住了！」

除了剪去長髮力求全新視覺，這次在專輯的服裝造型上，經紀公司寬宏藝術更是高規格打造，月初特地撥空3天讓邵雨薇與造型師專程飛到日本東京採買宣傳服，第一次做專輯造型就往海外跑，讓她興奮不已，直說參與感強烈，新專輯充滿自己專屬風格與味道，第一天治裝費就高達70萬日幣，三天下來破百萬日幣（近35萬台幣），相當敢花！

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

推薦閱讀

獨家／啪！小煜斷韌帶「不能走路了」　急就醫畫面曝光

獨家／啪！小煜斷韌帶「不能走路了」　急就醫畫面曝光

蛋捲冰淇淋的7種吃法！　配上「蘋果派」竟然有人愛

蛋捲冰淇淋的7種吃法！　配上「蘋果派」竟然有人愛

熊仔新專輯「在家錄完的」　綁住嘎嘎吊鋼絲：很暴力！

熊仔新專輯「在家錄完的」　綁住嘎嘎吊鋼絲：很暴力！

八三夭阿電巨蛋：我才沒打多久！　被萬人狂叫「出來」

八三夭阿電巨蛋：我才沒打多久！　被萬人狂叫「出來」

快訊／Selina高齡愛狗Pinky離世！　「在媽媽懷裡走的」

快訊／Selina高齡愛狗Pinky離世！　「在媽媽懷裡走的」

CoCo李玟巡演首站「台北小巨蛋」　20年老照出土超凍齡！

CoCo李玟巡演首站「台北小巨蛋」　20年老照出土超凍齡！

韓國瑜快看！桃園宣布「活動代言人」　兩位實力派歌手曝光

韓國瑜快看！桃園宣布「活動代言人」　兩位實力派歌手曝光

羅志祥3年沒發片　專輯名稱超直白「就沒想法啊！」

羅志祥3年沒發片　專輯名稱超直白「就沒想法啊！」

獨家／這群人「閩南語Cover下架」　慘遭檢舉原因曝光！

獨家／這群人「閩南語Cover下架」　慘遭檢舉原因曝光！

周湯豪爆：過去要和八三夭阿璞組團！　「雙主唱」無奈破局

周湯豪爆：過去要和八三夭阿璞組團！　「雙主唱」無奈破局

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」缪斯級美貌

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」缪斯級美貌

就醫被告知「是血癌徵兆」！　五熊崩潰大哭：很多事情不重要了

就醫被告知「是血癌徵兆」！　五熊崩潰大哭：很多事情不重要了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」缪斯級美貌

就醫被告知「是血癌徵兆」！　五熊崩潰大哭：很多事情不重要了

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

王心凌36歲無P真面目被拍到！　「五官變了」網一看傻了：認不出來

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！　給交往1年女友：我準備好了

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

黃小柔求藍心湄10次終於答應了！看完影片⋯當場噴淚

孟耿如親弟過世…莫允雯急向劇組請假：她狀況很不好

吳宇舒老公爆曖昧小17歲大眼正妹！　甜喊：妳是叔叔的寶

都已經39歲了！孔劉購物戰利品向粉絲炫耀　保全噗哧笑出乃

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

邵雨薇

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 狂！薛之謙小巨蛋嘉賓公布　合體「田馥甄、吳宗憲」飆唱
  2. 玖壹壹師弟闖入正妹宿舍　手持開山刀追殺：好緊張
  3. 歐陽娜娜遭綠營勢力言語攻擊　國台辦：挑撥生事，心態不正常
  4. 張軒睿「趁最忙時請假」　楊貴媚：真的很想掐他！
  5. 八三夭出道10年「專輯封面史上最帥」　背後真實原因笑翻！
  6. 獨家／傳台獨遭大陸封殺　瞿友寧想到《與惡》哽咽：這是我們要的世界？
  7. 邵雨薇：落髮30公分！造型曝光　「灑35萬台幣」當歌手
  8. 勝利被爆「去警局前先到美容院做妝髮」　路上求補妝：眉毛濃一點
  9. 啪啪啪一半「蛋蛋被摸到突劇痛」　醫生揭真相...他瞬間害羞了
  10. 小賈斯汀被CP粉嗆：你娶海莉只是為了報復賽琳娜！　霸氣回罵護妻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366