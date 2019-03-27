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八三夭出道10年「專輯封面史上最帥」　背後真實原因笑翻！

記者關韶文／台北報導

搖滾團體八三夭剛結束高雄巨蛋演出，27日出席Hit fm電台最大咖活動，除了宣布展開「世界巡演」，同時發行《一事無成的偉大》自選作品輯。專輯封面由手繪師顏振發操刀，被虧是出道以來「最帥的一張專輯」，讓八三夭哭笑不得。

出道10年以來，八三夭首次受邀擔任電台最大咖，讓八三夭相當欣慰，主唱阿璞開心表示，「其實我們很少有這些機會，電台邀請我們擔任本月份最大咖，很欣慰，很開心，受寵若驚，剛好我們又有作品出來。」團長小橘見縫插針，宣傳八三夭新作品，「今天剛好蠢蛋MV又上架。」

▲▼八三夭hito 最大ㄎㄚ。（圖／記者季相儒攝）

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▲▼八三夭發行自選輯。（圖／記者季相儒攝）

▲▼八三夭hito 最大ㄎㄚ。（圖／記者季相儒攝）

八三夭自選作品輯《一事無成的偉大》延續高雄巨蛋海報，和手繪師顏振發老師合作，阿璞坦言，「老師的筆觸相當有南台灣的親切感，就是不論有沒有賣到高價，都願意繼續坐在路邊畫畫。同時，因為老師和我們想傳達的意念非常像，想說的是，人的一生只要做好一件事情就好！」

▲▼八三夭hito 最大ㄎㄚ。（圖／記者季相儒攝）

▲▼八三夭擔任電台最大咖。（圖／記者季相儒攝）

▲▼八三夭hito 最大ㄎㄚ。（圖／記者季相儒攝）

專輯發行後，八三夭接著為世界巡演籌備中，「從五月開始就會調整，時間會陸續公布，希望全世界各個城市的朋友可以關注我們官方網站。」至於最終場回不會回到台北開場，八三夭則埋下伏筆，「目前沒有台北這個計畫。」

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