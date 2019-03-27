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狂！薛之謙小巨蛋嘉賓公布　合體「田馥甄、吳宗憲」飆唱

記者關韶文／台北報導

大陸歌手薛之謙因一首《演員》，在台灣奠定情歌王子寶座，傳唱度相當高，他看重台灣歌迷，出道13年，除了先前來台灣拍攝MV之外，從未在台有過公開行程及演出。薛之謙27日加碼宣布，演唱會將邀請吳宗憲、田馥甄的擔任嘉賓！

2016年，薛之謙以一首《演員》在台灣奠定了情歌王子的寶座，這首歌還蟬聯KTV點歌榜冠軍數周，目前成績還是居高不下；2017年薛之謙專輯《渡The Crossing》飽受好評，其中《動物世界》、《高尚》、《渡》單曲引起討論；2018年的《啞巴》、《肆無忌憚》、《摩天大樓》等也獲得熱烈迴響。 

▲▼薛之謙。（圖／IME提供）

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▲▼薛之謙公布台北場嘉賓。（圖／IME提供）

▲▼薛之謙。（圖／IME提供）

 薛之謙「摩天大樓」巡演起跑，2018年走過十三座城市，2019年又於馬來西亞、倫敦、澳洲等地數萬歌迷榮耀集結，薛式音樂熱潮翻騰狂歡不斷，終於薛之謙將在4月13、14日來到臺北小巨蛋隆重開唱。

主辦方驚喜宣佈第一天4月13日邀請到天后田馥甄擔任演唱會嘉賓。田馥甄曾在節目中翻唱薛之謙的《演員》引發熱烈迴響，薛之謙後續也在某檔節目中演唱過《小幸運》，兩人將在小巨蛋同台，令人期待。

▲▼吳宗憲演唱會加場記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼吳宗憲、田馥甄將擔任薛之謙演唱會嘉賓。（圖／記者屠惠剛攝／記者李毓康攝）

▲▼田馥甄「微醉生日派對」。（圖／記者李毓康攝）

此外，4月14日也邀請到天王吳宗憲擔任演唱會嘉賓，薛之謙坦言非常喜歡憲哥，一直想與憲哥合作，這次非常榮幸能夠邀請到吳宗憲，讚憲哥不僅主持功力了得，歌唱也非常有實力，還在金曲獎中一人獨挑大樑創下收視最高峰。

薛之謙首次來台攻蛋，這次巡演的舞蹈編排及視覺設計，都將完美呈現於臺北演唱會當中，且有別於其他城市，台北場次更特地多加了延伸舞台，讓藝人能更加貼近每一位粉絲，希望粉絲能夠零距離地欣賞薛氏情歌。

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薛之謙, 田馥甄, 吳宗憲

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