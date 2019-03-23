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周湯豪爆：過去要和八三夭阿璞組團！　「雙主唱」無奈破局

記者關韶文／高雄報導

搖滾團體八三夭23日在高雄開唱，特別邀請周湯豪擔任演唱會嘉賓，而周湯豪一登場就演唱經典歌曲《Turn up》，讓歌迷驚喜連連。周湯豪談到和阿璞的相識過程，沒想到曾是「樂團雙主唱」，無奈最後合作破局。

八三夭「一事無成的偉大」演唱會移師高雄開唱，一開場帶來經典歌曲《飢餓遊戲》、《我怎麼哭了》、《乾啦乾啦》、《小心肝》等歌曲，而當神秘嘉賓周湯豪登場時，更是掀起全場演唱會高潮。

繼台北場嘉賓請到兩組「重量級數字天團」玖壹壹、五月天，高雄場演出嘉賓八三夭封口保密到家，當晚才揭曉。由主唱阿璞親自邀約請到好友「周湯豪NICKTHEREAL」到高雄助攻，一連演唱彼此經典代表作《TURN UP》、《東區東區〉，快歌重擊搭配現場三座吊掛式巨幅移動式燈光結構，把現場氣氛推到最熱、最HIGH、最噪，現場宛如身處在萬人舞池中！

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▲▼八三夭,周湯豪。（圖／JUST LIVE提供）

▲▼八三夭阿璞、周湯豪過去曾組團擔任雙主唱。（圖／JUST LIVE提供）

▲▼八三夭,周湯豪。（圖／JUST LIVE提供）

八三夭阿璞在台上向周湯豪道謝，「其實八三夭沒什麼朋友，我跟Nick很久以前就認識了，今天有這個榮幸邀請Nick，想要邀請你跟我們合作一首歌。」此話一出，讓全場歌迷尖叫連連。

談到過去認識的過程，周湯豪則分享一段不為人知的過去，「那時我就知道阿璞是個很有才華的人，曾經我們差點是一個樂團的雙主唱，但我今天很替阿璞開心，後來你也做得很好，還好我也不錯，很榮幸在這個舞台參與這一刻。」接著一同帶來《帥到分手》、《不關你的事》。

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