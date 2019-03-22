獨家／這群人「閩南語Cover下架」　慘遭檢舉原因曝光！

記者關韶文／台北報導

指標網紅團體「這群人TGOP」在網路上累積287萬超高人氣，雖然團體成員在不同領域各自發展，但仍維持每兩週一支新片，建立和粉絲的黏著度。無奈的是，這群人最出名的招牌「超瞎Cover」單元，上一支推出的「閩南Cover」無預警消失，粉絲敲碗詢問，《ETtoday星光雲》記者終於得到解答！

「這群人TGOP」在網路上固定推出影片，不僅主頻累積超高人氣，成員各自頻道、社群平台等都各自發光。事實上，展榮、展瑞平時熱愛聽西洋音樂，一開始點子發想則是來自「Cover」，希望透過不同的方式，讓更多人去認識音樂，進而開始做不同的語言，包含韓文、閩南語等Cover。

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▲▼這群人影片遭到檢舉，決定自行下架。（圖／翻攝這群人YouTube）

影片一推出時，就獲得廣大粉絲朋友的喜愛。只是沒想到，短短不到幾週的時間，「超瞎Cover」影片消失在頻道中，許多粉絲在最新影片「超瞎電影翻譯」留言區中敲碗詢問。這支「閩南語Cover」影片，這群人企劃團隊至少籌備一年，經紀人透露，「這支影片包含錄音、企劃、腳本、後製等，投入至少20-30萬資金。」

影片無預警下架，部分網友指出，該支影片應該是遭部分人士檢舉版權，即便影片中附上原唱者，以及使用歌曲片段都沒有超過30秒。《ETtoday星光雲》記者詢問經紀人，經紀人表示，「在知道台語音樂多半沒有跟Youtube 簽署合作，所以我們就自行下架，也做一個示範。」

▲▼這群人致力於拍攝網路影片，累積高人氣。（圖／翻攝這群人YouTube）

雖然無奈下架，但這群人則更尊重原創者的版權，經紀人表示，「這支影片本來就沒有開啟營利功能，希望用分享的方式，讓新一代的年輕人聽聽看不同的好聽閩南語歌曲，因為在做影片過程中，第一時間我們做了示範下架，希望尊重原創者和版權的想法。」