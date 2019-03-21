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蛋捲冰淇淋的7種吃法！　配上「蘋果派」竟然有人愛

記者關韶文／台北報導

歌手羅宏正推出首張個人EP《撐傘》長紅，代言、通告滾滾來，日前他拍攝知名銀行和速食店品牌合作廣告，親身拍攝「蛋捲冰淇淋7種創意吃法 史上最好吃方式大公開」影片，宏正大呼：「過癮！真是好康大放送耶！希望大家一同來刷刷樂、吃爽爽！」

宏正親自拍攝影片，示範蛋冰淇淋的創意吃法，他正經地說：「大概是幼稚園的時候，吃了一套快樂兒童餐，兒童吃兒童餐，直到自以為是大人為止。」有種冷面笑匠的風格，讓工作人員都哈哈大笑！關於主題「蛋捲冰淇淋」，宏正說：「蛋捲冰淇淋真的有一種味道是很難在其他產品中找到的，也許是藏在回憶裡的味道吧！」

▲▼羅宏正。（圖／太陽娛樂提供）

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▲羅宏正拍攝速食店廣告。（圖／太陽娛樂提供）

被問到最愛哪一種吃法，他則認為「蘋果派」吃法最特別，「剛炸好的派配上蛋捲冰淇淋，說著說著就又想吃了。」他拍廣告不忘打歌，有一招就是撐傘著吃，而被問到還有沒有私藏的創意吃法，他笑說：「其實除了『撐傘』吃之外，『決定』著吃、『天天』吃都有不同的風味。」一舉把新歌全部置入！

事實上，宏正在廣告中的台詞甚具挑戰性，他當下又Rap般來上一段：「我要兩份大麥克套餐一份漢堡不要酸黃瓜不要洋蔥要加一片起司，薯條去鹽加大飲料改熱奶茶，還要加點一份蘋果派和一份四塊麥克雞塊，另外我還要一包糖和海苔搖搖粉，謝謝。」一氣呵成連珠炮，連導演都舉起大拇指說讚！

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