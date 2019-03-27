王心凌公司大動作聲明！　「4張現場照片」還原真實五官

記者關韶文／台北報導

甜蜜教主王心凌出道16年，36歲皮膚白到發光，但無奈26日在北京出席活動，被拍到「疑似蘋果肌僵硬」照片，在網路上流傳。對此，王心凌所屬天晴娛樂大動作發表聲明，表示「本公司必追究到底。」

王心凌26日登上微博熱搜榜，原來是近日她出席活動時，被拍到臉蛋崩壞的無修圖照片，照片中她的膚質依舊光滑白皙，但蘋果肌看起來有點僵硬，臉頰兩側及嘴邊出現明顯凹陷，眼睛更是變得浮腫，上嘴唇的唇珠也異常明顯，乍看不自然。

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▲▼王心凌出席金榜活動。（圖／全球流行金榜提供）

照片曝光後，王心凌所屬天晴娛樂大動作發表聲明，「藝人王心淩昨日出席活動，遭不明人士刻意擷取表情角度，散佈疑似重製加工之照片，並加以惡意評論，已造成本公司傷害更中傷藝人名譽。」

此外，聲明中也提及，「請媒體與網友關注藝人作品成績，與用心製作的音樂作品，給予華語音樂最大的支持與鼓勵，也請網友自重，勿再被帶風向隨有心人士言論起舞，任何惡意中傷之不實言論，本公司必追究到底。」27日下午也將在北京舉辦新巡演發佈會。

▲▼王心凌所屬公司大動作發聲明，還原真實五官。（圖／全球流行金榜提供）

天晴娛樂有限公司聲明稿全文：

本公司旗下藝人王心淩昨日出席活動，遭不明人士刻意擷取表情角度，散佈疑似重製加工之照片，並加以惡意評論，已造成本公司傷害更中傷藝人名譽。

本公司特此聲明，此次活動為鼓勵華語音樂表現優秀藝人，王心淩本著支持音樂發展之心出席，請媒體與網友關注藝人作品成績，與用心製作的音樂作品，給予華語音樂最大的支持與鼓勵，也請網友自重，勿再被帶風向隨有心人士言論起舞，任何惡意中傷之不實言論，本公司必追究到底。

天晴娛樂有限公司敬上