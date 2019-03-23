八三夭阿電巨蛋：我才沒打多久！　被萬人狂叫「出來」

記者關韶文／台北報導

「把你的手都舉起來、把你的腳都借給我！」八三夭23日高雄開唱，舉辦「一事無成的偉大」高雄場，以一首《飢餓遊戲》、《眉飛色舞》揭開演唱會序幕，即便場外飄著細雨，仍澆不熄粉絲熱情，上萬夭怪在高雄一起跳起來！

在熱情開場後，阿璞開心和粉絲問好，「高雄巨蛋的大家好，我們是八三夭，可以讓我聽一下高雄巨蛋一萬人的尖叫聲嗎？」小橘作勢把耳機拿下來，「我剛剛沒有聽清楚，現在再讓我感受一下！這才是看搖滾樂該有的尖叫聲。」八三夭首次在高雄巨蛋舉辦萬人演唱會，現場氣氛相當熱情，「剛才從升降台升起來的時候，大家心裡都非常激動，第一次來到高雄巨蛋開自己的演唱會，今天晚上除了去年小巨蛋的外，還會有很多新歌，接下來這首歌，收錄在最新的自選集中《蠢蛋》。」

請繼續往下閱讀...

▲▼八三夭高雄開唱。（圖／JUST LIVE提供）

八三夭接著演唱一系列經典歌曲《夜貓》、《小心肝》、《玩滑板的孩子不會變帥》、《拯救世界》，成功掀起演唱會高潮，八三夭阿璞爽喊，「你們知道高雄巨蛋最屌的是什麼嗎？就是我們可以用力跳！用力跳！」

此外，這也是劉逼拆掉牙套後的首場大型演唱，他開心和粉絲問好，「真的太HIGH了！這個環場的走到哪裡，都要給我們最大聲的歡呼，重點是在台北小巨蛋不能跳的，今天都要跳回來。」無奈的是，鼓手阿電無法離開鼓座，被歌迷呼喊快點出來，阿電笑說，「我才打沒多久就叫我出來，你們看不起我是不是！」馬上被團員虧說，「不要再說黃色笑話了，我們是質感樂團！」