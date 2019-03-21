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熊仔新專輯「在家錄完的」　綁住嘎嘎吊鋼絲：很暴力！

記者關韶文／台北報導

饒舌鬼才熊仔以虛擬角色「豹子膽」名義推出全新概念大碟《夢想成真》，整張專輯在家錄製完成，首波主打《給愛麗絲》找來嘻哈教父MC HotDog獻聲，MV耗資500萬製作、動員近百位臨演，更邀來嘎嘎合作，不過沒想到拍攝中途遇上颱風，一延期就是半年後！

《夢想成真》整張專輯幾乎都是在熊仔自己家錄製完成，當時他邀請MC HotDog合作，對方二話不說、爽快答應，熊仔笑說：「狗哥來我家錄音，我媽還泡茶給他喝！他只錄了三次就OK，非常快速。」在真人秀節目《中國有嘻哈》擔任導師的MC HotDog，去年也有鼓勵熊仔參加第二季的比賽，熊仔當時躍躍欲試，但同時需要準備金曲獎的表演，分身乏術，只好跟該節目擦身而過。

▲▼熊仔,嘎嘎。（圖／索尼提供）

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▲▼熊仔以「豹子膽」虛擬角色發片，邀請嘎嘎合作。（圖／索尼提供）

▲▼熊仔,嘎嘎。（圖／索尼提供）

《給愛麗絲》MV耗資500萬製作、動員近百位臨演，由曾獲金曲獎入圍肯定的JIZO執導及編劇，原本預計4天就可拍完，卻因拍攝途中遇上颱風，只好分兩次拍攝。熊仔透過導演介紹認識了嘎嘎，兩人首次合作MV，飾演主流唱片歌手的嘎嘎有被豹子膽綁架的戲碼，只見嘎嘎在片場被五花大綁，慘遭吊鋼絲受虐，但敬業的他完全配合演出，熊仔說：「那時我要投入豹子膽的角色，所以要表現得很暴力，心裡其實對嘎嘎很不好意思！但他說：『吊鋼絲比較痛，你對我多粗暴都沒關係！』」

身兼饒舌歌手、音樂製作人、電玩高手、拉麵達人、台大高材生等多重身分的熊仔，在不同面貌之間轉換自如，但最能表達他的身分就是「原創作者」，他說：「我很喜歡創作，這是最令我享受、最有成就感的身分，而且創作不分任何形式，我未來不會侷限自己在任何一個身分上。」

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