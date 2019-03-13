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快訊／Selina高齡愛狗Pinky離世！　「在媽媽懷裡走的」

記者關韶文／台北報導

藝人Selina愛狗Pinky於13日早上離世，公司已經證實消息，心情相當低落。13日一早，Selina母親臉書傳出Pinky住院輸血治療的消息，而兩小時前，母親則在臉書證實，「Pinky剛剛走了，在媽媽的懷裡。」

▲▼Selina,Pinky。（圖／翻攝Selina臉書）

▲Selina難過抱著Pinky。（圖／翻攝Selina臉書）

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Selina和愛犬Pinky感情好，但Pinky已是年邁成犬，健康狀況一直不太穩定，這幾天她和任爸、任媽到海島旅行，也透過視訊和Pinky講話，看著滿天星斗，她忍不住落淚說：「雖然妳看不到也聽不清了，我還是想看看妳，看妳睡覺，看妳吃飯，看妳做什麼都好。」更提到一家人在外地旅行時，就特別想念牠，最後更真情告白，「#Pinky我愛妳」讓大批網友為之動容。

▲▼selina愛犬pinky 。（圖／翻攝臉書）

▲Selina愛犬pinky離世 。（圖／翻攝臉書）

事實上，Pinky近兩年身體狀況不穩定，Selina曾帶著牠到醫院驗血，發現腎指數非常高，當時更心痛寫下，「生離死別，我還沒準備好……拜託……寶貝Pinky，請再給我多一點時間！」她也透露，以前就曾被爸爸提醒「狗很快就會離開」，雖然知道遲早要面對，但Selina還是難過表示「多麼希望永遠都不要有那一天」，令網友也跟著鼻酸。

如今傳出Selina愛狗離世，公司低調證實消息，表示現在無法回應其他問題，待Selina她心情平復。

▲▼selina公益活動 。（圖／記者屠惠剛攝、翻攝微博）

▲Selina愛狗過世 。（圖／記者屠惠剛攝） 

Selina稍早在臉書發文，「我的寶貝，我的愛犬，我的公主～Pinky～任冰枝，謝謝妳給了我5699個幸福美好的日子，就在今天上午8:21，妳離開了我，安靜地在溫暖的家，柔軟地在我的懷裡。我拒絕放黑白照片，因為妳在我心裡，永遠是彩色的模樣。我愛妳如同妳愛我一樣❤️」湧入大批粉絲打氣，替她加油。

 
 

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