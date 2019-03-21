ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓國瑜快看！桃園宣布「活動代言人」　兩位實力派歌手曝光

記者關韶文／台北報導

桃園有代言人了！桃園在地人「暖心女聲」江美琪及「搖滾宮主」賴銘偉受邀擔任桃園市推廣歌唱藝術文化代言人，舉辦「2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽」，2位代言人除了在總決賽演出外，也將擔任總決賽的評審。

這次受邀擔任活動代言人，賴銘偉表示，距離比賽已是11年前，雖然當時已駐唱6年多，因為第一次參加比賽，整個人渾渾噩噩，但比賽半年累積很多經驗，特別是選歌、表演型態以及如何面對觀眾，回想當年比賽契機，賴銘偉打趣笑答：「參加比賽是為了錢，哈哈。」

▲▼江美琪,賴銘偉。（圖／新視紀整合行銷提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼江美琪、賴銘偉擔任桃園歌唱比賽代言人。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲▼江美琪,賴銘偉。（圖／新視紀整合行銷提供）

聊到比賽經驗，江美琪不可思議地說：「都快20年了。」她說，小時候都是在家或是KTV演唱，第一次比賽在很多人面前唱歌，確實要花很多時間面對緊張，她也試著找屬於自己的方式，例如閉眼唱歌，沉醉在自己的演唱裡，也不會被觀眾影響。她認為過程很充實很值得，她也提醒參賽者：「選歌非常重要」，她個人經驗挑戰不適合的歌，往往表現都不好。」

此外，江美琪她也鼓勵參賽者要訓練台風，台上肢體很重要，而且是要自然不刻意。江美琪也說，小時後就想當歌手，但感覺很遙遠，直到高中畢業前，放學與朋友一起買滷味，因為等滷味先去逛街看到活動訊息，朋友幫忙報名，雖然自己一度想放棄，後來還是硬著頭皮去參賽，這份勇氣也開啟她的歌唱事業。「2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽」將於4月1日開放網路報名。

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

推薦閱讀

獨家／《聲林》16歲申力安休學！「棄德國學業」簽約發片

獨家／《聲林》16歲申力安休學！「棄德國學業」簽約發片

快訊／Selina高齡愛狗Pinky離世！　「在媽媽懷裡走的」

快訊／Selina高齡愛狗Pinky離世！　「在媽媽懷裡走的」

李唯楓撇「街頭親席惟倫」熱戀說！　滿30歲：我需要戀愛

李唯楓撇「街頭親席惟倫」熱戀說！　滿30歲：我需要戀愛

潘瑋柏被問「早洩經驗」恍神2秒　第4次聽懂全場笑了！

潘瑋柏被問「早洩經驗」恍神2秒　第4次聽懂全場笑了！

李佳歡售票演唱塞200人！　《聲林》許淨淳上台飆唱

李佳歡售票演唱塞200人！　《聲林》許淨淳上台飆唱

蔡依林公開「心中最消極掰的事」　一說完自己都笑了！

蔡依林公開「心中最消極掰的事」　一說完自己都笑了！

邵雨薇站台前男友：我傻眼！　張立昂對她唱《愛我別走》

邵雨薇站台前男友：我傻眼！　張立昂對她唱《愛我別走》

隔壁的喝完空姐飲料「立刻翻白眼昏倒」　林芯儀緊急按鈴！

隔壁的喝完空姐飲料「立刻翻白眼昏倒」　林芯儀緊急按鈴！

林俊傑：從小離開新加坡追夢！　「把負能量轉為動力」

林俊傑：從小離開新加坡追夢！　「把負能量轉為動力」

潘瑋柏被問「早洩經驗」恍神2秒　第4次聽懂全場笑了！

潘瑋柏被問「早洩經驗」恍神2秒　第4次聽懂全場笑了！

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

4週前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6週」傻眼了

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

鄭俊英「全程念稿」認罪：向痛苦的女性們道歉！　網傻眼狂轟

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

慎入！無尊靈異節目直播拍到「超清晰五官」鬼入鏡

顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平

剛剪5個月…楊丞琳宣布：平瀏海走入歷史！　認了「我不喜歡」2原因笑翻

熊熊再剪短「耳下3公分」！32歲秒變女大生　逆齡神顏根本小宋慧喬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

江美琪, 賴銘偉

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Bo妞在路上…看到賈靜雯海報　脫口「一句話」小奶音萌炸！
  2. 談戀愛「心機查勤」　張智霖婚後地位慘跌...被袁詠儀吃死死！
  3. 贈獎／失戀又如何？金馬奇幻《爛情詩》魯蛇也能變浪漫詩人
  4. 【Bigbang勝利醜聞】那些追星族的青春裡，住的怎麼會是這樣的你們？
  5. 高雄鄉親給力！陸歌手音檔落小黃　24hr找到：感受善良熱情
  6. 寵物2樓踩空摔死　防彈Jin哽咽「牠運氣不好」⋯無預警關直播
  7. 星空電影院、戶外劇場、桌遊書街　台北城南4/4連續四日9大亮點！
  8. 謝忻半夜私會Youbike男！　身分曝光是「高學歷綜藝咖」
  9. 法比歐「南瓜」髮色不敢出門　曝新戲「導演其實不想找我」
  10. 小禎窄裙「模特兒級美腿」全露！　鏡頭往下…網看傻：越來越瘦了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366