韓國瑜快看！桃園宣布「活動代言人」　兩位實力派歌手曝光

記者關韶文／台北報導

桃園有代言人了！桃園在地人「暖心女聲」江美琪及「搖滾宮主」賴銘偉受邀擔任桃園市推廣歌唱藝術文化代言人，舉辦「2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽」，2位代言人除了在總決賽演出外，也將擔任總決賽的評審。

這次受邀擔任活動代言人，賴銘偉表示，距離比賽已是11年前，雖然當時已駐唱6年多，因為第一次參加比賽，整個人渾渾噩噩，但比賽半年累積很多經驗，特別是選歌、表演型態以及如何面對觀眾，回想當年比賽契機，賴銘偉打趣笑答：「參加比賽是為了錢，哈哈。」

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▲▼江美琪、賴銘偉擔任桃園歌唱比賽代言人。（圖／新視紀整合行銷提供）

聊到比賽經驗，江美琪不可思議地說：「都快20年了。」她說，小時候都是在家或是KTV演唱，第一次比賽在很多人面前唱歌，確實要花很多時間面對緊張，她也試著找屬於自己的方式，例如閉眼唱歌，沉醉在自己的演唱裡，也不會被觀眾影響。她認為過程很充實很值得，她也提醒參賽者：「選歌非常重要」，她個人經驗挑戰不適合的歌，往往表現都不好。」

此外，江美琪她也鼓勵參賽者要訓練台風，台上肢體很重要，而且是要自然不刻意。江美琪也說，小時後就想當歌手，但感覺很遙遠，直到高中畢業前，放學與朋友一起買滷味，因為等滷味先去逛街看到活動訊息，朋友幫忙報名，雖然自己一度想放棄，後來還是硬著頭皮去參賽，這份勇氣也開啟她的歌唱事業。「2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽」將於4月1日開放網路報名。