羅志祥3年沒發片　專輯名稱超直白「就沒想法啊！」

記者關韶文／台北報導

羅志祥終於回來了！睽違歌壇3年多，將於4月推出全新專輯《NO IDEA》，從第一首主打歌《NO JOKE》開始，到專輯名稱《NO IDEA》，都有一種不按牌理出牌的創意趣味，為什麼專輯取名《NO IDEA》呢？羅志祥直白說：「哈！不知道耶，就沒想法啊！」其實身兼專輯音樂總監的他對音樂非常有想法，這一次的音樂風格和以往非常不同，唱片公司也很支持，放手讓他去主導自己現在喜歡的音樂。

太久沒出片，很多粉絲擔心羅志祥會不會不出實體專輯了，而歌迷的心聲他都聽到了，所以新專輯《NO IDEA》不但音樂與舞蹈的團隊陣容堅強，更大手筆邀來全球知名的塗鴉藝術家 André Saraiva為預購精裝版設計手繪封面，André 以極具個人風格、線條簡潔的人物畫聞名，在得知羅志祥非常喜歡潮流文化，還有自己的潮流品牌，André表示希望日後有更多機會能和羅志祥一起玩出不一樣的跨界創意作品！

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▲羅志祥睽違三年推出新專輯。（圖／環球提供）

為呼應羅志祥新專輯《NO IDEA》的趣味創意，唱片公司推出一系列鋪天蓋地「全城NO IDEA」活動，包括小巨蛋天幕，西門町、士林夜市、站前、信義、忠孝、南西、公館等各大商圈，與各主要大路口，更遍及新北市、基隆、桃園新竹、台中、南投、台南、高雄、屏東等地，以及上海環球港雙塔、北京西單君太百貨、廣州天河萬菱會、成都和杭州的樓宇，多達100個戶外巨型電視牆面，都將投放「羅志祥NO IDEA」相關影片影像。

此外，羅志祥也將於22日下午5點在他的Facebook、YouTube、一直播(微博)以直播方式，親自率領「NO IDEA QR Code」行動人，還有「全城NO IDEA」行動車，宣告「全城NO IDEA」正式啟動！