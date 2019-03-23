吳京曾「下半身癱瘓」已可領殘障手冊　揭武打演員辛酸！　

記者傅家妤／綜合報導

大陸演員吳京是是知名武打演員，曾以《戰狼》系列電影獲封影帝，近來因為新片《流浪地球》大熱，成為許多影迷心中的英雄。近來他在受訪時自爆，自己在練武、拍武打戲過程中，身上留下不少傷，甚至還曾一度下半身癱瘓，如今達到領「殘障手冊」的資格了。

▲吳京自爆下半身曾癱瘓。（圖／翻攝自微博／吳京）

吳京近來與《流浪地球》劇組及導演郭帆一起上大陸訪談節目《學習強國：零距離》接受訪問，期間他們談及了拍攝《流浪地球》的過程，稱雖然中間遇到了許多困境，無論是在道具上，或是演員的培訓上，都遇到許多困難，但眾人都一一克服了，雖然該片籌備用時多年，但是導演及一眾劇組人員、投資方都堅持過來了，對此吳京也忍不住讚嘆「非常佩服大家的毅力及堅持。」

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▲吳京上節目談人生經歷。（圖／翻攝自《學習強國：零距離》）

吳京近兩年來拍攝了數部武打動作電影，片中也有許多高難度的武打動作，但他一直還是沒有放棄武打片，其中一名在場的女同學問及：「在拍攝期間會有留下傷痛的情況，請問是怎樣的力量或信念，（讓）你堅持把電影給拍攝完成？」

▲吳京從小習武。（圖／翻攝自微博／吳京）

對此，吳京坦言自己在拍攝時，沒有想這麼多，就覺得必須完成任務，認為自己的身體裡就流著「武打」的血液，「你想這麼多，你一定做不出那樣的事情來。」隨後他表示自己習武多年，身上留下了不少傷，也有許多後遺症，「我是武術隊的，從小就受傷，已經在整個成長過程當中，就知道該怎麼面對和處理傷痛。」

▲吳京近來所拍的武打動作電影都爆紅。（圖／翻攝自微博／吳京）

吳京認為經歷過的事情，承受過的疼痛，都可以成為未來向別人「吹噓的談資」，他舉例：「我下半身癱瘓過，你癱瘓過嗎？我現在可以領殘疾證（殘障手冊），你領嗎？我經歷過生死，妳有嗎？」認為受了傷就應該坦然去面對，然後努力克服，讓自己變得更強壯，將這些傷轉化成未來人生的經驗，「藐視這些傷痛，才是我們應該去走的一個方向。」