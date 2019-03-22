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遭酸靠爸媽卻成「白手起家富豪」　女星揭18歲創業真相

記者傅家妤／綜合報導

卡戴珊家族的小妹凱莉珍娜（Kylie Jenner）身價高達美金10億元（約台幣310億元），甚至打敗了臉書創辦人馬克佐伯格，被《富比士》（Forbes）評為「史上最年輕的白手起家富豪」，但有不少網友質疑她是靠家族幫忙致富，並非「真的白手起家」。她日前正面回應此事，強調自己15歲就不曾向父母要錢，「除了『白手起家』，我也不知道能用什麼形容了。」

▲凱莉珍娜。（圖／翻攝自IG／Kylie Jenner）

▲凱莉珍娜強調自己沒有接受父母金援。（圖／翻攝自IG／Kylie Jenner）

凱莉珍娜日前接受德國某雜誌專訪，談及被評為史上最年輕的白手起家富豪一事，「我也感到非常驚喜，可以取得這樣的頭銜，我覺得是一個祝福，未來我也會把精力放在回饋大家，以及做我熱愛的事情上面。」凱莉珍娜在2015年開始創業，她的化妝品事業在短短3年內，行銷全世界，成了一個化妝品王國，對此她也表示為自己的事業感到非常驕傲。

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▲凱莉珍娜。（圖／翻攝自IG／Kylie Jenner）

▲凱莉珍娜在2015年創立了自己的化妝品品牌。（圖／翻攝自IG／Kylie Jenner）

不過，過去一直有不少人質疑，凱莉珍娜並非真正「白手起家」，認為她是靠家族的幫忙，才能達到今天的成就，對此凱莉珍娜強調自己從來沒有靠家裡幫忙，「除了『白手起家』我也想不到可以用什麼字來形容，因為這就是事實。」

凱莉珍娜承認自己的名氣在推出美容品牌時，是她的一大助力，但她強調自己從來沒有接受家族的金錢資助，「但是我15歲開始，就不曾向我父母要錢，我百分之百是用自己的錢來開公司，我銀行戶口內，沒有半分錢是從家裡繼承來的，我對此感到很驕傲！」

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