ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《冰與火》龍母長2顆腦瘤！　患失語症「求拔管」瞞8年吐心聲

記者傅家妤／綜合報導

英國女星艾蜜莉克拉克（Emilia Clarke）因在《冰與火之歌：權力遊戲》中飾演「龍母」一角走紅，近來她以文章自爆，在24歲曾因腦中長了動脈瘤，動了一個很大的開腦手術，術後她一度患上失語症，不僅無法說話，連自己的名字也記不起來，所幸最後順利康復。但沒想到她手術後，醫生又告訴她腦袋裡還有一顆小腦瘤，必須接受第二次手術。

▲▼艾蜜莉克拉克。（圖／翻攝自IG／艾蜜莉克拉克）

▲艾蜜莉克拉克飾演「龍母」走紅。（圖／《冰與火之歌：權力遊戲》劇照）

艾蜜莉克拉克近來在雜誌《The NewYorker》上刊登文章自白，稱自己過去曾2次長出腦瘤，第一次是在她24歲那年，當時剛拍完《冰與火之歌》第一季，某天她在健身一半時，突然感到頭部劇烈疼痛，「猶如橡皮筋緊緊地綁住了腦袋」，緊急送院後發現是她腦裡有動脈瘤，且腦內蜘蛛網膜下腔出血，必須緊急動手術。

請繼續往下閱讀...

▲▼艾蜜莉克拉克。（圖／翻攝自IG／艾蜜莉克拉克）

▲艾蜜莉克拉克腦裡曾長出2顆腦瘤。（圖／翻攝自IG／艾蜜莉克拉克）

在手術後，艾蜜莉克拉克一起來就見到母親在自己身邊，她卻發現自己無法說話，一出聲全都是無意義「胡說八道」，後來她連自己的全名「Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke」也忘了，這對她的打擊非常大：「我真的活不下去了，我是一名演員，我需要記台詞，但我卻連自己的名字都記不起來。」

作為一名演員，艾蜜莉克拉克當時感到非常絕望，最壞的時期，她甚至曾試圖想要拔掉呼吸器，「我求醫護人員讓我死。我的事業，我的夢想，我的生活全都必須仰賴語言，需要溝通，沒有了這些，我什麼都沒了！」

▲▼艾蜜莉克拉克。（圖／翻攝自IG／艾蜜莉克拉克）

▲艾蜜莉克拉克患上失語症的時候，曾想過結束生命。（圖／翻攝自IG／艾蜜莉克拉克）

不過，在加護病房待了1星期後，她的說話能力終於恢復了，艾蜜莉克拉克這才逐漸變得開朗，在康復後她隨即投入工作，但其實在住院期間，醫生就曾說過她腦裡還有另一顆較小的腫瘤，而且隨時有再度破裂的危險，但她還是決定回到工作，繼續拍攝《冰與火2》，當時她每分每秒都覺得自己會死，在訪問與訪問之間，要依賴嗎啡舒緩痛楚。

▲▼艾蜜莉克拉克。（圖／翻攝自IG／艾蜜莉克拉克）

▲艾蜜莉克拉克如今已經完全康復。（圖／翻攝自IG／艾蜜莉克拉克）

到了2013年，艾蜜莉克拉克回到醫院接受例行檢查，發現腦裡的動脈瘤變成2倍大，必須立即接收第二次手術，當第二次手術後，她在醫院療養時，經常會感到絕望、焦慮與恐慌，她形容那是自己人生最黑暗的階段，感覺自己經歷了一場比龍母還可怕的戰爭。

但如今她已經完全康復，艾蜜莉克拉克要粉絲不需要為她擔心，甚至還宣布創辦了慈善基金會「SameYou」，幫助腦創傷及中風的患者。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

▼艾蜜莉克拉克決定成立SameYou慈善基金會。（圖／翻攝自IG／艾蜜莉克拉克）

推薦閱讀

全家人遭父虐打！　張衛健等到「爸媽離婚了」罕揭家事

全家人遭父虐打！　張衛健等到「爸媽離婚了」罕揭家事

浩克、黑寡婦《復仇4》在一起？　他被測謊…給「真實答案」崩潰

浩克、黑寡婦《復仇4》在一起？　他被測謊…給「真實答案」崩潰

范冰冰近照曝光！　美肌也遮不住黑眼圈「憔悴現形」

范冰冰近照曝光！　美肌也遮不住黑眼圈「憔悴現形」

《爸爸3》軒軒又當哥哥了！　鄒市明妻隔6年懷第三胎

《爸爸3》軒軒又當哥哥了！　鄒市明妻隔6年懷第三胎

《極限挑戰5》名單出爐有「超大咖女神」！　2固定班底退出了

《極限挑戰5》名單出爐有「超大咖女神」！　2固定班底退出了

看著蔡徐坤「叫吳亦凡」　60歲男星挨轟…怨嘆：不認識他犯法了？

看著蔡徐坤「叫吳亦凡」　60歲男星挨轟…怨嘆：不認識他犯法了？

星爸陪女兒出席典禮　被鏡頭拍到…網暴動：太帥了吧！

星爸陪女兒出席典禮　被鏡頭拍到…網暴動：太帥了吧！

拜金女友嫌「張衛健太窮」！　狠甩：買個名牌包要等半年

拜金女友嫌「張衛健太窮」！　狠甩：買個名牌包要等半年

太胖遭霸凌…同學狠抓胸部！　男星「12歲就抽脂」吐26年減重心聲

太胖遭霸凌…同學狠抓胸部！　男星「12歲就抽脂」吐26年減重心聲

女星名店購物凹打折　被店員問名字…秒發飆：叫妳經理出來

女星名店購物凹打折　被店員問名字…秒發飆：叫妳經理出來

陽明山採海芋「遇到女神」！　被拍4正面照…電暈男網友：太正

陽明山採海芋「遇到女神」！　被拍4正面照…電暈男網友：太正

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

陽明山採海芋「遇到女神」！　被拍4正面照…電暈男網友：太正

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

IU「勾脖激吻」大12歲男星！　網見影片全崩潰了

同一天宣布「結婚、離婚」　阿Sa隔9年罕見吐心聲！

G級真人娜美「越南瑤瑤」消失4年變這樣！　復出近照曝光…網看傻：妳誰

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

歐陽龍月收不到20萬　歐陽娜娜半年賺3億「一家5口安家費」內幕曝光

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

100kg厚片女友「高顏值伴娘團」美腿全露！　急搶捧花尖叫：我願意❤超甜影片曝光

被爆「偽造張紫妍遺書」　影后沉默5天回應⋯韓網嚇壞：可怕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

艾蜜莉克拉克, Emilia Clarke, 冰與火之歌

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《冰與火》龍母長2顆腦瘤！　患失語症「求拔管」瞞8年吐心聲
  2. SM要推出第二個少女時代！「全美國人」最快5年內誕生
  3. 《小明星》PO道歉聲明！　趙正平口誤11字「誤導社會大眾」
  4. 影片外流！VIP室發出女生淒厲叫聲　Burning Sun爆2職員性侵3女
  5. 李易突宣布退出《愛玩客》主持！　「背後原因曝光」網讚爆
  6. 將消失2年⋯　李鍾碩「遲來的入伍道別」：多虧粉絲變得特別
  7. 遭酸靠爸媽卻成「白手起家富豪」　女星揭18歲創業真相
  8. 粉絲機場高唱生日快樂歌！壽星河成雲一現身...全場暴動
  9. 信義街頭面具男揭秘！　居然是「羅志祥本人」嚇翻
  10. 吳宗憲：妳撒嬌好可愛　白冰冰「女孩嬌羞」難招架　

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366