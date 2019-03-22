《冰與火》龍母長2顆腦瘤！　患失語症「求拔管」瞞8年吐心聲

記者傅家妤／綜合報導

英國女星艾蜜莉克拉克（Emilia Clarke）因在《冰與火之歌：權力遊戲》中飾演「龍母」一角走紅，近來她以文章自爆，在24歲曾因腦中長了動脈瘤，動了一個很大的開腦手術，術後她一度患上失語症，不僅無法說話，連自己的名字也記不起來，所幸最後順利康復。但沒想到她手術後，醫生又告訴她腦袋裡還有一顆小腦瘤，必須接受第二次手術。

▲艾蜜莉克拉克飾演「龍母」走紅。（圖／《冰與火之歌：權力遊戲》劇照）

艾蜜莉克拉克近來在雜誌《The NewYorker》上刊登文章自白，稱自己過去曾2次長出腦瘤，第一次是在她24歲那年，當時剛拍完《冰與火之歌》第一季，某天她在健身一半時，突然感到頭部劇烈疼痛，「猶如橡皮筋緊緊地綁住了腦袋」，緊急送院後發現是她腦裡有動脈瘤，且腦內蜘蛛網膜下腔出血，必須緊急動手術。

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▲艾蜜莉克拉克腦裡曾長出2顆腦瘤。（圖／翻攝自IG／艾蜜莉克拉克）

在手術後，艾蜜莉克拉克一起來就見到母親在自己身邊，她卻發現自己無法說話，一出聲全都是無意義「胡說八道」，後來她連自己的全名「Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke」也忘了，這對她的打擊非常大：「我真的活不下去了，我是一名演員，我需要記台詞，但我卻連自己的名字都記不起來。」

作為一名演員，艾蜜莉克拉克當時感到非常絕望，最壞的時期，她甚至曾試圖想要拔掉呼吸器，「我求醫護人員讓我死。我的事業，我的夢想，我的生活全都必須仰賴語言，需要溝通，沒有了這些，我什麼都沒了！」

▲艾蜜莉克拉克患上失語症的時候，曾想過結束生命。（圖／翻攝自IG／艾蜜莉克拉克）

不過，在加護病房待了1星期後，她的說話能力終於恢復了，艾蜜莉克拉克這才逐漸變得開朗，在康復後她隨即投入工作，但其實在住院期間，醫生就曾說過她腦裡還有另一顆較小的腫瘤，而且隨時有再度破裂的危險，但她還是決定回到工作，繼續拍攝《冰與火2》，當時她每分每秒都覺得自己會死，在訪問與訪問之間，要依賴嗎啡舒緩痛楚。

▲艾蜜莉克拉克如今已經完全康復。（圖／翻攝自IG／艾蜜莉克拉克）

到了2013年，艾蜜莉克拉克回到醫院接受例行檢查，發現腦裡的動脈瘤變成2倍大，必須立即接收第二次手術，當第二次手術後，她在醫院療養時，經常會感到絕望、焦慮與恐慌，她形容那是自己人生最黑暗的階段，感覺自己經歷了一場比龍母還可怕的戰爭。

但如今她已經完全康復，艾蜜莉克拉克要粉絲不需要為她擔心，甚至還宣布創辦了慈善基金會「SameYou」，幫助腦創傷及中風的患者。

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▼艾蜜莉克拉克決定成立SameYou慈善基金會。（圖／翻攝自IG／艾蜜莉克拉克）