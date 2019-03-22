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《怪奇物語3》預告藏5秘密！　他當救生員「成被害關鍵」

記者傅家妤／綜合報導

Netflix科幻影集《怪奇物語》日前釋出新預告，雖然要等到7月4日才會正式開播，不少影迷都已經等不及了，希望從預告中找出蛛絲馬跡，來預測新一季的劇情發展，以下就為大家整理了其中5個在網路上引起網友熱議的「劇情秘密」。

達斯汀的T恤。

▲▼《怪奇物語3》預告。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

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▲達斯汀的T恤透露劇情發生年份。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

在預告片中的一開始，從達斯汀的上衣可以看到，他是從一個名為「Camp Know Where」的生活營回來，原以為只有寵物烏龜在家中迎接他，殊不知原來他的好友們偷偷給了他一個驚喜，以惡整的方式歡迎他回家，另外他的T恤上也寫著「'85」，說明這一季劇情就是發生在1985年的夏天。

消失的救生員

▲▼《怪奇物語3》預告。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

▲麥斯的哥哥「比利」當救生員。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

預告片中從未出現學校的畫面，從這裡可以推測出這些小孩們都在放暑假，而麥斯的哥哥「比利」也開始打起了暑期工，在泳池邊擔任一名救生員，還認識了同為救生員的「Heather」。

▲▼《怪奇物語3》預告。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

▲▼《怪奇物語3》預告。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

▲Heather似乎就是該「消失的救生員」。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

在前導預告片中曾曝光第三季集數主題，其中一個就是「The Case of the Missing Lifeguard（救生員消失案件，暫譯）」，這次正式預告，其中一幕就是身穿紅色泳裝的「Heather」掉下深淵，雖然未能確定這是「11號」預見的畫面，或是真正發生的場景，但從這裡可以推測，該名消失的救生員極有可能就是「Heather」。

哈普警長有約會對象了！

▲▼《怪奇物語3》預告。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

▲▼《怪奇物語3》預告。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

▲哈普警長與威爾的媽媽似乎有進一步的發展。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

哈普警長與威爾的媽媽「JOYCE」在前面2季中，似乎擦出了火花，兩人在合力救威爾時，曖昧情愫早已溢出螢幕，在這次的預告片中，可以看到哈普警長坐在一家高級餐廳裡，對面的位置是空著的，緊接著下一幕就是Joyce坐在家中獨自用餐，而且神情非常哀傷，不知是否就暗示著哈普警長原本要與Joyce約會，卻被對方放鳥了？

麥斯的哥哥手上的印記

▲▼《怪奇物語3》預告。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

▲比利手上出現異形咬痕。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

看來在第三季當中，比利極有可能與「顛倒世界」有所接觸，他在洗澡時，手臂上出現了異形的印記，極有可能是異形的咬痕。在第一季南西的好友「Barb」就是在泳池中遇害，如今比利擔任救生員，也在泳池打工，因此極有可能他是因此遇害，或是與威爾一樣成了顛倒世界與現實的傳播媒介。

最後的大戰

在前導預告釋出的訊息中，第三季最後一集的主題是「The Battle of Starcourt（在商場的對決，暫譯）」，從這次的預告片中我們可以看到，所有的小孩都聚集在霍金斯鎮上的購物商場裡，大家都望向前方，而中間的「11號」流著鼻血，很明顯就是用了超能力的後遺症，看來這次與「顛倒世界」異形的最後戰役將發生在「Starcourt Mall。」

▲▼《怪奇物語3》預告。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

▲所有人都聚集在Starcourt購物商場裡。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

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