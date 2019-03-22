「限古令」爆再升級！　6月前古裝劇全下架…王大陸新劇GG了

娛樂中心／綜合報導

2018年清宮劇《延禧攻略》、《如懿傳》等大受歡迎，掀起一股宮鬥熱潮，但卻大陸有關當局卻認為，這類戲劇將帶壞社會風氣，因此祭出「限古令」，但此禁令似乎成效不彰。但近日有網友在微博上爆料，稱史上最嚴格的限古令即將來襲，即日起到6月底，有關當局將調控所有的古裝劇，「已上線的退出首頁，沒上線的不能上了。」





▲限古令被爆將升級，王大陸主演的《狼殿下》恐怕也將受到牽連。（圖／翻攝自微博／《狼殿下》）

爆料稱，這次的限古令範圍包括「武俠、玄幻、歷史、神話、穿越、傳記、宮鬥」，所有古裝劇題材，都禁止在網路平台、電視台播出，已播出的將被下架，未播出的則必須全部經過審核後，擇日再排。據悉，這次大動作砍劇主要是因為「限古令」在第一季度宮鬥調控各家執行力度不夠，因此第二季度要嚴格執行。

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▲易烊千璽主演的《艷勢番之新青年》也被爆出將受波及。（圖／翻攝自微博／《艷勢番之新青年》）

在這一季度當中受影響的電視劇非常多，其中包括王大陸主演電視劇《狼殿下》、易烊千璽的《艷勢番之新青年》、任嘉倫《錦衣之下》等，另外原定27日播出，由「四千年一遇美女」的鞠婧禕主演的神話劇《新白娘子傳奇》也已經宣布撤檔，節目組在官方微博上發文表示：「檔期調整暫緩上線。」原定24日舉辦的搶先觀影會也跟著取消。

▲《新白娘子傳奇》宣布撤檔。（圖／翻攝自微博／《新白娘子傳奇》）

據《蘋果日報》報導，有業界人士也透露，已聽聞「限古令」再度發威消息，像章子怡首部電視劇《帝王業》也勢必受到影響，據悉如今《延禧攻略》的「攻略」2字因過於敏感遭到禁用，恰巧先前于正宣布新劇《盛唐攻略》改名為《大唐女兒行》，讓外界也聯想到其中緣由可能與該禁令有關。