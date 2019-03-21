同一天宣布「結婚、離婚」　阿Sa隔9年罕見吐心聲！

記者傅家妤／綜合報導

女星阿Sa（蔡卓妍）是女團「Twins」的一員，她過去與港星鄭中基有過一段婚姻，但兩人2010年在證實婚訊的那一刻，同時也宣布離婚，震驚眾人。如今時隔9年，兩人都找到了各自的幸福，阿Sa與百億男友石恆聰的感情也非常穩定，不過她近來受訪談及婚姻觀，稱如今雖然不害怕再次踏入婚姻，「但會更謹慎。」

▲阿Sa過去有過一段婚姻。（圖／翻攝自IG／阿Sa）

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阿Sa近來還憑藉著新電影《非分熟女》入圍香港電影金像奬「最佳女主角」，與男友的感情也非常穩定，而她在《非分熟女》中飾演一名離婚婦女，必須面對婚姻失敗後再次接受新戀情的情況，與她現實中的經歷非常相似。

▲阿Sa如今與男友石恆聰的感情非常好。（圖／翻攝自IG／阿Sa）

據港媒《東網on.cc》報導，阿Sa在受訪時，表示如今並不會害怕再次結婚，「現在最重要的是隨心，不過會變得更謹慎。」她坦言現在學到了婚姻是一種承諾，並不是兒戲，所以不能衝動行事，雙方必須經過相處了解的過程後，才討論是否再進一步發展。

▲阿Sa前夫鄭中基。（圖／記者張一中攝）

阿Sa在2006年與鄭中基在洛杉磯秘密完婚，但一直未有對外公開，直到2010年被爆出婚訊，兩人才開了記者會坦承已經結婚，但同時他們也宣布雙方已經決定理性分開，而且已經在辦理離婚手續，證實婚訊後又隨即宣布離婚，當時兩人強調分開是理性決定，無關第三者，並表示儘管無法當夫妻，但依舊可以成為永遠的好朋友。

時隔9年後，鄭中基已經有了一個幸福家庭，與太太余思敏育有一對兒女，婚姻生活美滿。而阿Sa與富三代男友石恆也穩定交往2年多，兩人也不時被拍到牽手約會畫面，非常甜蜜，兩人都已經各自找到幸福。