迪士尼合併後第一刀！　《Prada惡魔》電影公司爆「整間砍掉」

記者傅家妤／綜合報導

迪士尼與福斯於紐約時間20日凌晨12點02分（台灣時間20日中午12點02分）正式合併，好萊塢6大巨頭重新洗牌，未來福斯將成為迪士尼的子公司之一，近來有消息傳出，迪士尼第一刀將砍向「福斯2000（Fox 2000）」，這家曾製作《穿著Prada的惡魔》、《少年PI的奇幻漂流》的電影公司將面臨被強迫關掉的命運。

▲迪士尼爆砍掉《穿著Prada的惡魔》電影製作公司。（圖／翻攝自迪士尼粉絲專頁、《穿著Prada的惡魔》劇照）

根據外媒《Variety》報導，迪士尼先前就曾表明，希望「福斯2000」的負責人伊莉莎白蓋柏勒（Elizabeth Gabler）將會留下，當時這項聲明也被視為，迪士尼將不會對它開刀。但有知情人士透露，迪士尼已經確定把福斯2000關掉，如今這個決定尚未正式對外公布，因此目前該家公司的員工尚未停工。

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▲《生命中的美好缺憾》、《少年PI的奇幻漂流》也是由福斯2000製作。（圖／《生命中的美好缺憾》、《少年PI的奇幻漂流》劇照）

由伊莉莎白蓋柏勒領導的福斯2000旗下電影多是中等製作預算為主，題材多著重在青少年、女性、非裔種族，近年新興的同性族群，該公司代表作包括：《穿著Prada的惡魔》、《生命中的美好缺憾》、《少年PI的奇幻漂流》、《遜咖日記》等，多是文學小說翻拍的電影，而伊莉莎白蓋柏勒非常有才華，尤其在挑選文學改編成電影方面，幾乎可說是百發百中，她的能力在業界內也極負盛名。

目前還無法確定在福斯2000關閉後，伊莉莎白蓋柏勒是否會留下來，其他的員工也不確定是否會遭到裁員，其他正在開發中的計畫也不確定是否由其他公司接手繼續。但根據《Deadline》報導，由小說改編的電影《The Woman in the Window》將會是福斯2000的最後一部製作的作品，預計將在2019年秋天上映。