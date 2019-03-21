小賈斯汀抗病過程曝光！　婚禮等了5個月…辣妻吐心聲

記者傅家妤／綜合報導

女星海莉（Hailey Bieber）去年9月證實已經與小天王小賈斯汀（Justin Bieber）登記結婚，但兩人的婚禮遲遲未有著落，日前甚至傳出她因為要陪伴老公對抗憂鬱症，再度婚禮將無限期推遲，她近日受訪時也忍不住吐露心聲：「心理上的健康應該永遠擺在第一。」





▲海莉希望陪伴丈夫對抗憂鬱症。（圖／翻攝自IG／海莉）

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先前有報導證實小賈斯汀與海莉將婚期將無限期延遲，因為女方決定把重心放在他的身上，一起對抗憂鬱症，知情人士透露，「他們最終還是會辦婚禮的，但是現階段他們心思並不放在那裡，等到小賈斯汀病情好一點，可以開心地籌備婚禮，他們才會繼續再辦。」

▲小賈斯汀自白接受憂鬱症治療的心情。（圖／翻攝自IG／小賈斯汀）

海莉近日接受《People》雜誌專訪，談及陪伴丈夫小賈斯汀抗病一事，稱自己一直有在鼓勵對方尋求幫助，把心裡的想法說出來，而且還一直陪伴對方到各地度假，兩人近來剛從洛杉磯海邊度假返家，她也罕見吐露心聲：「我覺得心理健康應該放在人生的第一位，但它卻常常被忽略，不過現在情緒問題已經有逐漸被重視的趨勢，我也終於知道為什麼了。」





▲海莉談及陪伴小賈斯汀抗病的心情。（圖／達志影像／美聯社）

此外，海莉也提及在陪伴小賈斯汀抗病的過程中，終於發現患病的人有多辛苦，因此希望一直陪在小賈斯汀身邊，直到對方康復為止，她也分享了自己從中獲得的心得：「我覺得照顧自己或身邊人的情緒的方式有很多種，例如好好吃飯、多喝水，以及多做運動，這些對你的心靈上的健康都有很大的幫助。」

事實上，小賈斯汀除了正在治療憂鬱症，從小也患有注意力不足過動症（簡稱ADHD，俗稱過動症），讓他的病情一直反覆不定，加上巨大的明星光環和被關注的壓力讓他喘不過氣，形成了惡性循環，讓粉絲心疼不已。