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《還珠格格》21年晴兒「重見老佛爺」　瞬間爆哭下跪！

記者傅家妤／綜合報導

經典瓊瑤劇《還珠格格》自1998年開播至今已經21年，近來當年劇中「老班底」皇上、老佛爺、令妃及晴兒，受邀參加陸綜《王牌對王牌4》，他們還現場還原了當年的經典情節，沒想到在演到一半，老佛爺突然現身，飾演「晴兒」的王豔愣了一秒，瞬間跪下爆哭，這一幕也感動了現場眾人，不少嘉賓也跟著落淚。

▲《還珠格格》演員受邀參加陸綜。（圖／翻攝自微博／優酷《王牌對王牌》）

▲《還珠格格》演員受邀參加陸綜。（圖／翻攝自微博／優酷《王牌對王牌》）

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近來陸綜《王牌對王牌》釋出最新一期節目預告，節目邀來了《還珠格格》及《延禧攻略》的演員，這也是時隔多年，飾演「老佛爺」的女星趙敏芬罕見參加綜藝節目，她一現身，在場眾人都驚訝不已，《延禧攻略》中飾演「爾晴」的蘇青還一度反應不過來，直呼「這聲音好像！」

▲▼《還珠格格》。（圖／翻攝自優酷／《王牌對王牌》）

▲《還珠格格》老佛爺出場。（圖／翻攝自優酷／《王牌對王牌》）

趙敏芬身穿當年「老佛爺」的服飾出場，大家都忍不住驚呼連連，正在重演經典情節的「晴兒」王艷看到老佛爺的那一刻，也明顯愣住了，下秒才瞬間淚崩，跪著緊緊地抱住對方，哭倒在老佛爺懷中，超感人一幕也逼哭現場眾人。「魏瓔珞」吳謹言在旁邊也忍不住眼眶泛紅，默默擦淚，主持班底沈騰也哭了出來。

▲▼《還珠格格》。（圖／翻攝自優酷／《王牌對王牌》）

▲▼《還珠格格》。（圖／翻攝自優酷／《王牌對王牌》）

▲晴兒抱著老佛爺下跪爆哭。（圖／翻攝自優酷／《王牌對王牌》）

雖然節目尚未播出，但有不少網友看了預告以後，回憶也被勾起直呼：「我哭了，我的童年，出場和當年一樣，一點都沒有變」、「晴兒的哭感覺不是演出來的，是看到老佛爺後真情流露」，意外掀起不少熱議。

▲▼《還珠格格》。（圖／翻攝自優酷／《王牌對王牌》）

▲▼《還珠格格》。（圖／翻攝自優酷／《王牌對王牌》）

▲在場嘉賓也被晴兒暴哭一幕感動落淚。（圖／翻攝自優酷／《王牌對王牌》）

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還珠格格, 晴兒, 老佛爺, 王艷, 張鐵林, 趙敏芬

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