鷹眼《復仇者4》新髮型源頭找到了！浩克曬15年前舊照：他抄襲我

記者傅家妤／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）即將在4月24日上映，主演們也積極各自在社群網站上幫忙宣傳，近來「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）就在推特上指出，這次電影裡「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）的新髮型是抄襲自己的，隨後還PO出一張舊照證明，讓人笑翻。

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▲「鷹眼」傑瑞米雷納換了新髮型。（圖／翻攝自YouTube／《復仇者聯盟4：終局之戰》）

從《復仇者聯盟4：終局之戰》日前釋出的預告片中，明顯可見「鷹眼」換了新髮型，耳邊頭髮全被剃光，全頭往後梳起，龐克造型非常帥氣。馬克魯法洛日前就在推特上曬出一張自己的舊照，透露那是自己15年前在電視劇《Eternal Sunshine of the Spotless Mind》的造型，還稱傑瑞米雷納偷了自己的髮型。

▲「鷹眼」傑瑞米雷納的新髮型與15年前馬克魯法洛的造型頗為相似。（圖／翻攝自YouTube／ 《復仇者聯盟4：終局之戰》、推特／馬克魯法洛）

照片中，馬克魯法洛的髮型的確與「鷹眼」的新造型頗有幾分相似，同樣是把旁邊的頭髮剃短，而且全頭都往上梳，對此馬克魯法洛還在發文中稱，雖然對方偷了自己的造型，「但我不怪他，那是一個很棒的造型，就是要抄襲最好看的那個。」隨後還炫耀似的標註了「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），讓人笑翻。

不少粉絲也在底下笑言：「鷹眼的造型師是浩克的粉絲」、「同樣的髮型，但鷹眼帥多了！」甚至還有粉絲PO出搞怪漫畫圖，指出鷹眼的頭髮是在「薩諾」彈指時消失的，掀起不少熱議。隨後，傑瑞米雷納也被釣出回應，「好吧，馬克魯法洛看來我們在不同的地方上都當了賊。」

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▲「浩克」馬克魯法洛發文釣出傑瑞米雷納回應。（圖／翻攝自推特／馬克魯法洛）





▲網友留言。（圖／翻攝自推特／馬克魯法洛）