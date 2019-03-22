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「名媛圈大S」抱胸同框台北101　網暴動：把衣服穿上！

記者傅家妤／綜合報導

名媛夏黃廉盈因長相激似藝人大S，因此擁有「名媛圈大S」稱號，22歲就結婚生子的她，雖然育有2個女兒，但無論臉蛋、身材都保養得非常好，外型依舊亮眼。近日她在IG上曬出一張在高樓與101合照的畫面，只見她身穿平口上衣及雙手抱胸，加上拍攝角度，讓她看起來就像是沒穿上衣，讓網友全暴動紛紛直呼「快把衣服穿上！」

▲▼夏黃廉盈。（圖／翻攝自IG／夏黃廉盈）

▲夏黃廉盈曬性感照。（圖／翻攝自IG／夏黃廉盈）

夏黃廉盈日前在IG上曬出數張與101大樓的同框照，畫面中她坐在落地邊，身穿平口上衣，大秀小麥膚色及絕佳身材，只見她雙手交叉抱胸，加上拍攝角度，照片中的她看起來像是沒穿衣服，讓網友眼睛大吃冰淇淋，激動不已紛紛直呼：「太性感了啦」、「第一張好像裸體喔」、「這真的好美好美」，意外掀起不少熱議。

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▲▼夏黃廉盈。（圖／翻攝自IG／夏黃廉盈）

▲▼夏黃廉盈。（圖／翻攝自IG／夏黃廉盈）

▲夏黃廉盈在48F與台北101同框。（圖／翻攝自IG／夏黃廉盈）

難得與101大樓同框，但外面的天氣看上去卻灰濛濛的，夏黃廉盈也忍不住感嘆：「因為霧霾可惜了我的48F景色。」不少粉絲也在底下留言安慰：「沒關係還是不影響照片美感」、「你那麼正，後面的風景算什麼」。

▲▼夏黃廉盈。（圖／翻攝自IG／夏黃廉盈）

▲夏黃廉盈雖然已經是2個小孩的媽媽，但臉蛋、身材依舊保養得非常好。（圖／翻攝自IG／夏黃廉盈）

事實上，夏黃廉盈是Supperclub董事長夫人，雖然已經是2個小孩的媽媽，但身材依舊凹凸有致，即使為全職媽媽，依然把自己照顧得很好，她過去在受訪時曾大方分享自己的保養心得，稱自己不是白皮膚，所以不太重視美白保養，但因為臉很乾，很重視保濕。

▲▼夏黃廉盈。（圖／翻攝自IG／夏黃廉盈）

▲夏黃廉盈五官激似大S，有「名媛圈大S」。（圖／翻攝自IG／夏黃廉盈）

然而在身材方面，夏黃廉盈則是著重在運動上，平時也會盡量吃簡單一些，「像是有人會說不吃白吐司改吃全麥，但我寧可不吃也不想委屈自己，現在就不吃精緻澱粉，當然如果跟朋友出去吃飯，什麼都吃，都出門聚餐了一定要盡興。」

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