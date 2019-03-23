2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光　專家服了：真的專業

記者田暐瑋／綜合報導

藝人丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道，除了活躍於演藝圈，也積極發展副業，手搖飲店已經開了16家分店，一開始只投資20萬，4個月就回本，到後來月入百萬、買下千萬豪宅，她也分享創業2大心法，直言自己都是親力親為，要賺大錢都是從「小細節」開始，這2種「自虐性心法」讓其他創業年資比她久的藝人都甘拜下風。

丫頭在《麻辣天后傳》分享創業心得，一般藝人當老闆都會免費拿自家產品請好友吃，但她和其他股東約定，如果要請朋友喝飲料，都必須自掏腰包去買，「因為這樣子店才會賺，否則店一定會倒。」另一間投資的店是酒吧，但只有在晚上營業，等於是浪費了白天的時段，後來她將白天改做髮廊，到了晚上再變身酒吧，成功增加營收。

▲丫頭談創業心得。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



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被利菁開玩笑虧「創業只是玩玩」，丫頭急忙解釋自己都是親力親為，一天只睡3、4個小時，都是在親自看財務報表、寫報告，她建議創業的第一件事就是要學會看財務報表，「店會倒，都是因為你不懂看財務報表。」尤其如果遇到壞員工在雜支部份灌水，就很容易會支出一些莫名其妙的錢還不自知。

▲丫頭創業心法1。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



丫頭堅持開店大大小小事都要親自管理，要把規則建構好才不會讓有心人有可乘之機，創業心法第二條則是要學會寫報告，必須找出店面在經營上出了哪些問題，就不會知道虧錢原因，她舉例一筆行銷案，結案之後仍必須寫報告，要清楚知道這個廣告下的客源是不是和自家的客群符合，如果沒有創造流量，代表花的錢不知道，下次就不該再跟同類型的廠商合作。

▲丫頭創業心法2。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



這兩條心法被創業多年的劉爾金和Paul大力認可，稱讚丫頭相當專業，甚至之前也有財經專家認可她的經營實力，她也表示自己是開店後才學會這些眉角，一開始投資只有20萬，透過自身努力後，現在甚至有店面一個月營收就破百萬。

▲丫頭開店都是親力親為。（圖／翻攝自丫頭IG）