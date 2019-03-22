歐陽娜娜一中後現身了！　「全臉包緊緊」沉默快閃…小動作曝緊繃情緒

記者田暐瑋／綜合報導

歐陽娜娜21日下午在微博發聲表明「我是中國人」，引起不小議論，甚至還被諷刺是為了人民幣才走了這個套路。在發表完一中言論後沒多久，她被拍到現身北京機場，過程中一句話也不說，整張臉被黑口罩包緊緊，看不出有任何情緒，和過去還會跟鏡頭比YA的俏皮模樣差很大。

歐陽娜娜21日晚間現身北京機場，面對前一晚剛說出的一中言論，她一句話也沒說，直接快步離開，而她全身穿著黑色系的衣服，頭戴黑色鴨舌帽，帽沿壓得極低，還戴著黑色超大口罩，把她的小臉全都遮住，連眼睛都看不到，態度相當低調。

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▲歐陽娜娜現身機場，疑似在搓弄手指 。（圖／CFP）

對照過去的機場照，歐陽娜娜口罩不會拉太高，盡可能露出眼睛，也常常都會對鏡頭比YA，或是揮手，再或者就是邊走路邊滑手機，看起來相當輕鬆自在，但在發表一中言論後首度現身，她的雙手沒有做出任何動作，其中幾張照片疑似被拍到握拳和搓弄手指的小動作，感覺出她情緒似乎有些不安。

▲歐陽娜娜 。（圖／CFP）



對於女兒的發言，歐陽龍表示自己不是支持台獨的人，「以我的出身背景跟政黨，支持九二共識、一個中國。」歐陽龍心疼女兒只是把現況說出來，雖自己從事政治，但女兒不從政，娜娜只是努力想在演藝圈追逐夢想，不該被扣上特定帽子。

歐陽龍氣憤的表示，要記者「把我的話寫出來」，「告訴那些蛆蛆（指綠營），蔡政府上台以來，造成兩岸關係冰凍互相不往來，至今無法破冰，兩岸關係不好動輒得咎，以前有的諒解、體諒跟包容和諧，從民進黨上任來後就沒有了，何苦為難一個對政治毫無理解的孩子，只要講一句話，就被說是台獨。」

▲歐陽娜娜過去現身機場都會做出各種俏皮動作。（圖／CFP）