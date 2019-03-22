100kg厚片女友「高顏值伴娘團」美腿全露！　急搶捧花尖叫：我願意❤超甜影片曝光

記者田暐瑋／綜合報導

大陸100kg厚片女友「小可愛」和未婚夫劉家偉（羊羊羊）的戀情羨煞眾人，22日是他們的大婚之日，網路上曝光伴娘團陣容，高顏值讓不少男網友戀愛，而她穿上了中式的鳳冠霞披坐在床上等著老公迎娶，老公才問出：「願不願意嫁給我。」她想也不想就秒搶捧花，逗趣反應笑歪全場親友。

►小可愛迎娶影片

小可愛22日一早就換上大紅色的鳳冠霞披，在飯店房間等待老公的到來，只見她全身喜氣，頭上還別著金色頭飾，看起來相當貴氣，而她的伴娘團一共有4人，個個甜美可愛，在沙發上和她合照時露出修長美腿，似乎一點也不在意被搶風采。

請繼續往下閱讀...

▲厚片女友伴娘團。（圖／翻攝自微博）

有網友也事先曝光迎娶影片，老公在朋友們的簇擁下進房，捧著花下跪，表情有些緊張地問：「你願意嫁給我嗎？」她則是突然開心大叫：「我願意～」還伸出雙手主動接過捧花，可愛反應讓男方瞬間放鬆大笑，其他人也笑得東倒西歪，狂虧她：「這樣就願意了？！」

▲小可愛主動搶過捧花。（圖／翻攝自微博）



▲小可愛急搶捧花。（圖／翻攝自微博）

「羊羊羊」11日在微博宣布喜訊，成功向女友小可愛求婚成功，他PO出求婚影片，細訴兩人交往至今的心路歷程，他回想2016年第一次見到女友的時候，心裡非常緊張，對女友可說是一見鍾情，「太可愛了，太好看了！」交往後卻是痛苦的開始，兩人因為異地戀無法天天見面，讓他心中非常煎熬。

講到這裡，羊羊羊激動地哽咽落淚，「往後餘生，我會一直珍惜你，更加的愛你。」影片播完後，本人捧著一大束玫瑰現身，露出傻傻又害羞的笑容，上台甜蜜告白：「遇見你是我這輩子最大的幸福，可能我給你的不是最好的，但我願意把我最好的都給你，我想照顧你一輩子。」

▲小可愛結婚了。（圖／翻攝自微博）