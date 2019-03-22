ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

100kg厚片女友「高顏值伴娘團」美腿全露！　急搶捧花尖叫：我願意❤超甜影片曝光

記者田暐瑋／綜合報導

大陸100kg厚片女友「小可愛」和未婚夫劉家偉（羊羊羊）的戀情羨煞眾人，22日是他們的大婚之日，網路上曝光伴娘團陣容，高顏值讓不少男網友戀愛，而她穿上了中式的鳳冠霞披坐在床上等著老公迎娶，老公才問出：「願不願意嫁給我。」她想也不想就秒搶捧花，逗趣反應笑歪全場親友。

►小可愛迎娶影片

小可愛22日一早就換上大紅色的鳳冠霞披，在飯店房間等待老公的到來，只見她全身喜氣，頭上還別著金色頭飾，看起來相當貴氣，而她的伴娘團一共有4人，個個甜美可愛，在沙發上和她合照時露出修長美腿，似乎一點也不在意被搶風采。

請繼續往下閱讀...

▲厚片女友結婚日。（圖／翻攝自微博）

▲厚片女友伴娘團。（圖／翻攝自微博）

有網友也事先曝光迎娶影片，老公在朋友們的簇擁下進房，捧著花下跪，表情有些緊張地問：「你願意嫁給我嗎？」她則是突然開心大叫：「我願意～」還伸出雙手主動接過捧花，可愛反應讓男方瞬間放鬆大笑，其他人也笑得東倒西歪，狂虧她：「這樣就願意了？！」

▲厚片女友結婚日。（圖／翻攝自微博）

▲小可愛主動搶過捧花。（圖／翻攝自微博）

▲厚片女友結婚日。（圖／翻攝自微博）

▲小可愛急搶捧花。（圖／翻攝自微博）

「羊羊羊」11日在微博宣布喜訊，成功向女友小可愛求婚成功，他PO出求婚影片，細訴兩人交往至今的心路歷程，他回想2016年第一次見到女友的時候，心裡非常緊張，對女友可說是一見鍾情，「太可愛了，太好看了！」交往後卻是痛苦的開始，兩人因為異地戀無法天天見面，讓他心中非常煎熬。

講到這裡，羊羊羊激動地哽咽落淚，「往後餘生，我會一直珍惜你，更加的愛你。」影片播完後，本人捧著一大束玫瑰現身，露出傻傻又害羞的笑容，上台甜蜜告白：「遇見你是我這輩子最大的幸福，可能我給你的不是最好的，但我願意把我最好的都給你，我想照顧你一輩子。」

▲厚片女友結婚日。（圖／翻攝自微博）

▲小可愛結婚了。（圖／翻攝自微博）

推薦閱讀

館長直播乳清「講出4個字」秒被檢舉！　衛生局：不改最高罰400萬

館長直播乳清「講出4個字」秒被檢舉！　衛生局：不改最高罰400萬

爸爸貪錢收聘金！她苦存6年「自費20萬」嫁初戀　委屈：像賣女兒

爸爸貪錢收聘金！她苦存6年「自費20萬」嫁初戀　委屈：像賣女兒

吃7天狂瘦5kg！　花椰菜飯「熱量25卡超飽足」…歐陽娜娜激推：當宵夜也不胖

吃7天狂瘦5kg！　花椰菜飯「熱量25卡超飽足」…歐陽娜娜激推：當宵夜也不胖

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平

顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平

21歲超甜護士「累到打瞌睡」被偷拍！　緊身制服快炸裂…高顏值撞臉張娜拉

21歲超甜護士「累到打瞌睡」被偷拍！　緊身制服快炸裂…高顏值撞臉張娜拉

歐陽娜娜挺一中「FB、IG貼好貼滿」！　她曝大動作表態原因：為了保住一切

歐陽娜娜挺一中「FB、IG貼好貼滿」！　她曝大動作表態原因：為了保住一切

鄭俊英「全程念稿」認罪：向痛苦的女性們道歉！　網傻眼狂轟

鄭俊英「全程念稿」認罪：向痛苦的女性們道歉！　網傻眼狂轟

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

狠虐7兒女「拿防狼噴霧往下面噴」！　瘋媽網紅冷血暴打…女童崩潰哭求饒

狠虐7兒女「拿防狼噴霧往下面噴」！　瘋媽網紅冷血暴打…女童崩潰哭求饒

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

同一天宣布「結婚、離婚」　阿Sa隔9年罕見吐心聲！

同一天宣布「結婚、離婚」　阿Sa隔9年罕見吐心聲！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

同一天宣布「結婚、離婚」　阿Sa隔9年罕見吐心聲！

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

陽明山採海芋「遇到女神」！　被拍4正面照…電暈男網友：太正

快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」

IU「勾脖激吻」大12歲男星！　網見影片全崩潰了

獨家／歐陽龍：見鬼了！　「支持一個中國」心疼娜娜

資深女星改賣蔥油餅　豪賺「陽明山3房」再蓋飯店當CEO

酷炫罕見摘下眼鏡！　立體五官「撞臉汪東城」網一看大驚：這誰啊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

100kg厚片女友, 厚片女友

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 前男友狠酸「渣女」　小春老婆呆寶靜爆氣嗆：你他媽有病！
  2. 丁文琪深夜發求救文！　7個月大兒子「突發狀況」讓她崩潰了
  3. 女神卡卡恢單1月「新歡是鷹眼」　一有時間就黏TT…前妻女兒也愛她！
  4. 黃子佼開會「誰他X開門」⋯張小燕「素顏」探頭突擊　現場驚：請坐！
  5. 聽完眼眶有淚！《聲林》許莉潔＋安懂的感人創作　原汁原味數位上架
  6. 最殺男、女團集結SUPER BAND團團轉演唱會　門票限時抽
  7. 台粉應援影片又逼哭崔振赫：跟妳們見面是我愛的事情！
  8. 歐陽娜娜挺一中「FB、IG貼好貼滿」！　她曝大動作表態原因：為了保住一切
  9. IU「勾脖激吻」大12歲男星！　網見影片全崩潰了
  10. 王嘉爾「被問單身嗎」下秒搖頭了！　答完被自己嚇到：OMG

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366