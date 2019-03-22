G級真人娜美「越南瑤瑤」消失4年變這樣！　復出近照曝光…網看傻：妳誰

記者田暐瑋／綜合報導

「越南瑤瑤」Elly阮金紅將火辣F奶自拍照PO上網路後迅速走紅，曾經奪得越南2012年最佳女演員的殊榮，甚至還進軍大陸。2015年爆出她悄悄結婚生子，臉型似乎也和之前不一樣，最近她大動作準備復出，最新宣傳照一曝光卻讓所有人看傻：「你是誰！？」

▲越南瑤瑤因為童顏巨乳身材大紅。（圖／翻攝自Elly Tran臉書）



阮金紅因為童顏巨乳身材受到關注，結婚後淡出螢光幕，目前已是2個孩子的媽，但身材依舊保持得相當完美，近期傳出她準備接戲、跨足歌壇，宣告正式復出，不過近照一曝光，驚見她眼睛變圓、鼻子變高又挺、嘴唇也變得豐厚，五官精緻得宛如洋娃娃。

請繼續往下閱讀...

▲越南瑤瑤以前長相清純（左）和現在（右）差很大。（圖／翻攝自Elly Tran臉書）



不只如此，阮金紅原本的臉型有些圓潤，復出後下巴尖到像是可以戳傷人，輪廓線條也更加清楚，另一張她身穿綠色高衩禮服的照片，雖然渾圓飽滿上圍依舊，臉卻像是變成另一個人，更有人認為有些神似Angelababy，忍不住搖頭感嘆：「還是以前清純的樣子比較美。」

身高168公分、47公斤，擁有傲人上圍和桃腮杏臉，早在2007年時阮金紅就在越南國內走紅，還是美國籍的中越混血兒，當年一張戴著眼鏡卻有不科學美胸的反差照片，引發網友們的熱烈討論，其模樣就像是「真人版娜美」。

▲越南瑤瑤復出後照片。（圖／翻攝自Elly Tran臉書）



之後阮金紅到大陸發展事業，看似一帆風順，但2014年發生越南排華暴動，大批陸網友湧進她的微博叫罵，對她的事業造成影響。2015年她曬出自己和孩子的合照，網友才發現她已經結婚生子，但她產後身材依舊火辣，只是臉蛋尖得不太自然，被質疑有進場整修。

▲越南瑤瑤已是2個孩子的媽。（圖／翻攝自Elly Tran臉書）