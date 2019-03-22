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歐陽娜娜挺一中「FB、IG貼好貼滿」！　她曝大動作表態原因：為了保住一切

記者田暐瑋／綜合報導

歐陽娜娜21日下午在微博發聲表明「我是中國人」、「我為我身為中國人驕傲」等言論，「一中發言」引起不小議論。一開始她只在微博PO文，之後連臉書、IG等社群網站全都原文照貼，被諷刺是「貼好貼滿」，而部落客廣告小妹也直言不必為此不高興：「說穿了，還不就是為了保住眼前的一切。」

歐陽娜娜21日在微博發文，發聲明自述支持「一中」，之後又在IG、臉書等社群平台發文，可以說是貼好貼滿，在每個網站都徹底表態。廣告小妹則認為不需意外，也不需要不高興，「都經歷過那麼多位公眾人物表態政治立場了，套路不都一樣嗎...」

▲▼歐陽娜娜年僅17歲，年收已突破上億。（圖／翻攝自歐陽娜娜Instagram）

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博）

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廣告小妹直言，凡是在大陸混得好的藝人，總逃不過被逼上梁山的命運，公關稿說來說去都是那幾個關鍵字，「說穿了，還不就是為了保住眼前的一切。內心深處會真的把我當同胞？呵呵。」雖然不會對歐陽娜娜反感，但她認為歐陽娜娜愛人民幣更多，表態與利益劃上了等號。

歐陽娜娜的聲明說道：「作為一個在海外的留學生，常會被問Where do you come from? I come from China. 這是我的回答。我從小和外公外婆爺爺奶奶關係好，我是聽著四川話長大的，他們說人不管到哪裡都要記住自己的根。我為我身為中國人驕傲，我永遠記得我的祖籍是江西吉安，永遠記著在老家族譜上看到自己的名字時的那份感動。」

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自臉書）

▲歐陽娜娜IG。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自臉書）

▲歐陽娜娜臉書。（圖／翻攝自臉書）

歐陽龍目前是中國國民黨發言人，他21日向《ETtoday星光雲》表示，自己不是支持台獨的人，「以我的出身背景跟政黨，支持九二共識、一個中國。」歐陽龍心疼女兒只是把現況說出來，雖自己從事政治，但女兒不從政，娜娜只是努力想在演藝圈追逐夢想，不該被扣上特定帽子。

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自廣告小妹臉書）

▲廣告小妹。（圖／翻攝自廣告小妹臉書）

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