小煜6年狂開3店「一間店就月收上億」！　27歲創業變CEO

記者田暐瑋／綜合報導

小煜從《棒棒堂》出道，2013年開設髮廊，成為股東之一，現在已經開到第3家分店，第一間店位置極佳，選在西門町鬧區正中央，總共4層樓租金只要30萬，他透露光是首間店就砸了2500萬元，經營到現在每家店的營業額都是「近億元」，從藝人搖身一變成了標準的CEO。

小煜上《麻辣天后傳》分享創業經驗，透露一開始只是朋友提起想做髮廊，他因為想免費洗頭，就隨口答應要投資，沒想到一做就是6年，原本只拿100萬投資，但裝潢費用不斷增加，最後總共拿出了2、300萬，加上其他4位股東，第一間4層樓的髮廊就斥資2500萬元打造。

▲小煜談創業。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



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小煜表示，自己的每間店都選大坪數，後來突發奇想，把髮廊改成複合式，第一家店的2樓就是餐廳，也可供客人和員工休息，旗下設計師一度將近40人，才決定在西門町再開第2家分店，2018年又在東區開了第3間店，目前3間店一個月就有近億營收，收入之高連利菁都傻眼。

對於創業的秘訣，小煜認為一定要找值得信任可靠的夥伴，在第一家店營運後，當時就有股東質疑他的政策，也會抱怨不賺錢，「人心會一直晃來晃去的。」讓他堅信合作的人才是創業成功的關鍵。

▲小煜。（圖／翻攝自小煜臉書）