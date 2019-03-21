勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

記者田暐瑋／綜合報導

勝利接連爆出性買賣、行賄警方等不法情事後，風波持續延燒，21日多名受害女子出面指控，當時在Burning Sun夜店接過一名泰國男子的威士忌後，隔天醒來竟發現躺在飯店床上，才知道自己被下藥，詭異的是，飯店監視器中拍到的她還能自行走路，警方因此不採信她的說詞，讓她相當崩潰，而負責購買迷藥的夜店員工表示，總共買了800人份來準備使用。

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據南韓媒體報導，在勝利夜店遭到下藥性侵的多名受害人出面還原情況，每個人都有斷片情況，疑似在酒中被加入一種叫做GHB的失身水，蔡女表示，當天和一名泰國籍男子相談甚歡，但在接過對方遞來的酒後，對之後的事就完全失去記憶，醒來後發現自己躺在夜店樓上的飯店床上。

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▲勝利夜店發現失身水，受害女被下藥後還能自己走進房間。（圖／翻攝自梨視頻微博）



意識到自己可能遭到性侵，蔡女大聲尖叫，泰國男子則是摀住她的嘴壓在床上，後來她為了活命裝作順從，又被男方要求微笑合照，似乎是為了事後能偽裝成兩人是合意性交。男方事後被起底是泰國某企業CEO，但他堅稱女生是自願發生關係。

警方拿出飯店大廳的監視器影片，蔡女驚訝發現當時竟然是自己走入房間，行走正常不需要人攙扶，外表看起來毫無異狀，加上泰國男子手上又有兩人微笑合照，因此被警方質疑說詞。另名受害者李女則表示，被下藥後不會不醒人事，事後朋友還告訴她當晚她玩得很開心，沒有多加在意。

▲專家解密失身水。（圖／翻攝自梨視頻微博）



警方19日表示已經抓到向夜店提供毒品的嫌疑人，毒販也招供總共買了4公升的GHB，約是800人份的用量。而專家指出，GHB是90年代在美國盛行的毒品，又叫做中樞神經抑制劑，也有「G水」、「液態快樂丸」等稱號，15分鐘就有反應，有很強烈的性興奮作用，只要藥量不要過多，適量喝下的話還能自主行動，只是會失憶，和出現過嗨的誇大反應，像是「活屍」一般，而GHB只會在體內殘留12小時，不超過24小時就會排出，現在的科學技術也拿它沒轍。

▲勝利夜店發現失身水。（圖／翻攝自梨視頻微博）

▲勝利（圖／翻攝自微博）