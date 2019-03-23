Sandy「KTV飆唱蔡依林嗨歌」！　輕柔美聲遺傳吳宗憲…網敲碗：求發片

記者田暐瑋／綜合報導

Sandy（吳姍儒）口條流利又擁有亮麗外貌，在主持界站有一席之地，22日她和朋友相約唱歌，其中還有前男團TENSION成員Raymond，她難得卸下螢光幕前保守的一面，在包廂裡又嗨又跳，還飆唱蔡依林的《怪美的》，美聲遺傳到爸爸吳宗憲，讓人相當驚艷。

Sandy從未在鏡頭前唱過歌，22日她在IG限時動態上傳影片，和男性友人合唱張震嶽的《小星星》，清亮甜甜的歌聲令人陶醉，之後她更挑戰唱蔡依林的新歌《怪美的》，雖然一開始似乎因為KEY太低，聲音有些出不來，但她音準穩定，還邊跟著音樂邊搖擺身體，動作相當可愛。

▲Sandy唱張震嶽的歌。（圖／翻攝自IG）

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▲Sandy唱蔡依林的歌。（圖／翻攝自IG）



KTV包廂裡除了Sandy外，還有前男團TENSION成員Raymond，Raymond雖然許久沒在螢光幕前唱歌，但歌聲依舊寶刀未老，演唱TENSION的《She's Having My Baby》，溫柔嗓音讓全場好友超激動。

吳宗憲和Sandy日前參加節目5對父女（父子）爭奪第一名比賽，面對默契大考驗題目「彼此最可能共同想到的電影」，前面4組人馬都答對，壓力落在吳宗憲及Sandy身上，吳宗憲的答案是《死侍》，但Sandy寫的卻是《大娛樂家》。

▲前男團TENSION成員Raymond。（圖／翻攝自IG）



之所以吳宗憲會答《死侍》其實有很溫馨的原因，他說：「我自己的女兒我自己稱讚一下。」2016年時Sandy有機會訪問電影男主角萊恩雷諾斯，他曾經一度懷疑「妳OK嗎？」怕女兒hold不住好萊塢大明星，沒想到萊恩雷諾斯在訪問過程中相談甚歡，甚至還玩開了，他罕見公開稱讚女兒：「我覺得妳做得最好！」

▲Sandy歌聲遺傳吳宗憲。（圖／翻攝自IG）