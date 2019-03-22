媽交代「豆芽菜去頭尾」拔到手痠！他以為被整　老饕解密罵笨：價格秒翻倍

記者田暐瑋／綜合報導

《中華一番》是許多7、8年級生的共同回憶，更有人會模仿小當家的料理做菜，但其實有些食譜也是真的。有網友被媽媽交代要把一大把豆芽菜「去頭去尾」，累得他以為被整，PO網抱怨：「拔到手很酸…用意是？」沒想到意外釣出一票老饕解密：「蠢啊，價格秒翻倍！」

有網友在「爆廢公社」抱怨被媽媽交代要把豆芽菜去頭去尾，好奇問這樣做的用意：「1.擺盤好看、2.比較沒土味、3.我媽龜毛、4.我媽故意整我的。」一票專業老饕現身解密，豆芽菜去頭去尾後稱做「銀芽」，除了外觀美，炒起來口感也比較清脆爽口。

▲網友被媽媽交代豆芽菜要去頭尾（圖／翻攝自爆廢公社）



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不只如此，專業老饕更表示，一般的豆芽菜在菜市場一大把只要15至20元不等，但如果變成了銀芽，價格直接翻倍，可以賣到35至40元，而有不少高價位鐵板燒也會用銀芽取代賣相較差的豆芽，讓菜色看起來變得高檔，其實就連慈禧太后也喜歡銀芽，除了要去頭去尾外，還得把銀芽中間挖空塞入肉餡蒸熟，做工相當費時。

▲小當家曾演過把豆芽菜去頭尾。（圖／翻攝自網路）



▲小當家把豆芽菜去頭尾後變成鳳凰水晶。（圖／翻攝自網路）

《中華一番》有一集就是小當家把豆芽菜去頭去尾，做成「鳳凰水晶」，口感被稱讚大升級，而《總鋪師》當中也有一段是做出用魚翅穿過銀芽的料理，讓原本平淡無奇的豆芽菜瞬間變成高檔宮廷料理。

▲網友反應。（圖／翻攝自爆廢公社）