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歐陽娜娜3年賺5億！　爆「陸官方施壓」被逼表態內幕曝光

娛樂中心／綜合報導

歐陽娜娜21日下午在微博發聲表明「我是中國人」，遭到不少網友抨擊，她發言後首現身也不發一語。14歲就出道的她，進軍大陸後一夕成名，美麗臉蛋和優雅氣質成了許多廠商的寵兒，3年來粗估就賺了5億元台幣，據知情人士透露，她其實是被大陸官方「施壓」。

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博）

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歐陽娜娜14歲出道，演出《北京愛情故事》爆紅，清新氣質讓她成了新女神，之後又和男神彭于晏、崔始源合拍《破風》，更受邀到國外參加時裝秀，各種大陸綜藝節目應接不暇，和關曉彤、張子楓、文淇並稱「95後新四小花旦」，但日前北京BTV電視台在報導此事時，卻獨獨少念了她的名字，更把她的照片裁掉，還被批評演技差，不夠格名列其中。

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜名列95後新四小花旦。（圖／翻攝自微博）

出道3年來，歐陽娜娜星路大開，靠著在大陸的滿檔工作賺得荷包滿滿，據傳3年就賺了5億元台幣。據《蘋果日報》報導，一位熟知兩岸演藝圈的資深經紀人透露，她一定是受到大陸官方施壓，才會被逼得大動作表態，也感嘆台灣藝人只要在大陸知名度夠高，勢必會逼得要做出抉擇，「若是台灣有這麼多、這麼好的工作機會，誰不會在人親土親的故鄉工作呢？」

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜被陸媒體消失。（圖／翻攝自微博）

法比歐認愛翹臀台灣妹！　 「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

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