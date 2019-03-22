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館長直播乳清「講出4個字」秒被檢舉！　衛生局：不改最高罰400萬

娛樂中心／綜合報導

理科太太（陳映彤）因在影片中介紹「子宮頸癌自我篩檢套組」，被台北市衛生局裁罰20萬元，現在連館長都受到牽連。館長日前在直播中推銷乳清產品時，提到「醫療用的」4個字，就被民眾投訴到衛生局，衛生局表示必須更正內容，否則最高將開罰400萬元罰款。

館長日前在直播中提及自家將在5月販售乳清蛋白產品，在介紹過程中，提到「醫療用的」4個字，更強調原料成本是市面上的兩倍，但價格一定會盡量壓低，遭到民眾檢舉。對此，他事後在直播上不滿開罵，直言商品都還沒開賣，只是口頭說出自己「想要」開發醫療等級的乳清蛋白，就被人刻意放大，猜測是同業眼紅，才會故意陷害。

▲館長（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

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▲館長（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

「我還沒有把商品研發出來，也還沒有賣，請問要如何開罰？新聞就可以做一篇說我被開罰400萬？」館長解釋，所謂的醫療等級是因為該種原料在美國被認證通過可以讓乳糖不耐症的人食用，即便被刻意抹黑，館長還是強調乳清蛋白一定會做，而且一定會做好，會想找醫療等級的原料是為了想給顧客一個保障。

館長表示，因為太多人檢舉，衛生局也感到無奈，雙方和平溝通後，他也願意做出說詞上的更改，不會再提到「醫療用」的字眼。據《TVBS》報導，衛生局食藥管理科長也表示，已請館長修正或下架廣告內容，如果不改就會開罰400萬元。

▲館長（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

▲館長開直播澄清（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

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館長, 陳之漢, 理科太太

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