吃7天狂瘦5kg！　花椰菜飯「熱量25卡超飽足」…歐陽娜娜激推：當宵夜也不胖

記者田暐瑋／綜合報導

藝人歐陽娜娜一直給人纖瘦的印象，加上個子高，身材比例非常好，是不少女生的崇拜對象。但她也一直為瘦身所苦，日前分享自己最新的減肥方法，是歐美最流行的「花椰菜飯」，熱量是白飯的7分之1，就算是宵夜吃也不會發胖，引起一陣跟風熱潮。

歐陽娜娜近日拍攝一段料理影片，分享一道減肥餐，她透露最近迷上花椰菜飯，花椰菜被剁碎後，乍看之下像是米粒，吃起來也有白飯口感，用此代替米飯，再加入鮭魚及其他調味炒熟，100公克熱量只有25大卡，是白飯183卡的7分之1，加上花椰菜富含蘿蔔硫素、維他命C，可以防老化又提高免疫、改善血脂等等，是相當健康的減肥食材。

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▲歐陽娜娜花椰菜飯。（圖／翻攝自微博）



花椰菜一天只要吃100公克，人體一天需攝取的維他命C量就已足夠，鮭魚的油脂就是不飽和脂肪酸OMEGA-3，對人體心血管有極大益處，也可以用其他魚類或是海鮮等低熱量肉類取代，調味也盡量避免沙茶、肉醬等高熱量醬汁，就算在宵夜吃也不容易發胖。

▲歐陽娜娜自製花椰菜飯。（圖／翻攝自微博）



這個食譜在社群網站上分享後，有網友實測7天，平常還會搭配地瓜、蓮藕等天然澱粉，再加上蔬菜水果，增加腸胃蠕動，最後成功瘦下5公斤。該名網友分享三餐食譜，早餐吃地瓜、蛋、水果沙拉，午餐則是花椰菜飯，不時還會調整搭配方式，晚餐則是以水果蔬菜沙拉為主。

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜Nana）