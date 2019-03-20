勝利極樂台北爆小模陪玩！　東區夜店狂歡「言承旭也在場」

▲個性低調的言承旭（小圖）被讀者目擊參與勝利（大圖中）的私人派對，讓眾人嚇了一跳。（東方IC）



圖文／鏡週刊

台灣男星除了柯震東、王大陸、陳柏霖因跟勝利出遊，衰遭捲入「老司機」事件，本刊接獲爆料，竟然連言承旭也在其中！此外，早前勝利跟著鄭俊英來台極樂，不排除恐有陪玩小模或其他女性受害可能。

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▲勝利（左起）在台灣也很吃得開，曾與台灣女團「Twinko」成員徐凱希、篠崎泫等人合照還標註名字。（翻攝自勝利IG）



勝利事件延燒到台灣，除了流出跟陳柏霖、柯震東、王大陸的派對狂歡照片，甚至還有讀者目擊勝利當初「極樂台北」時，言承旭也曾參與過他私人派對。由於印象中言承旭比較封閉自我，個性低調的他，竟然還會出門跑趴，著實讓人驚訝。

當晚的局辦在台北市知名夜店OMNI，該店原址之前也是經典夜店LUXY，如今OMNI號稱「斥資上億元打造，是間國際級夜店…榮獲產品設計界奧斯卡之稱『德國iF設計獎』等獎項」「價位偏高，普遍素質很好，舞池大、酒好喝、音樂新潮、裝潢吸睛、外國人也多，適合有經濟能力的民眾朝聖」。

▲王大陸（右）被爆和勝利（左）交情匪淺。（翻攝自瓜姐每日爆料微博）



勝利在該間夜店辦活動，結束後就跟一大群妹在貴賓區喝酒、談笑，而且還有妹頭幫他負責張羅約人。同場的還有柯震東跟王大陸，雖然言承旭跟他們年紀頗有差距，平常確實比較難聯想在一起。妙的是，王大陸有韓國女友姜漢娜、柯震東則有緋聞女伴Irene Kim。先前勝利在菲律賓的巴拉望島高級度假村開趴宴客，據韓媒報導，也染上了濃重的女色與毒品色彩，柯震東雖然從照片被比對出有參加派對，但為了撇遭影射「與毒品活動連結」，強調並非事實否則提告。

▲陳柏霖、柯震東等人被拍到現身勝利的夜店狂歡。（翻攝自瓜姐每日爆料微博）



至於陳柏霖，他之前女友是Popu Lady的庭萱，Popu Lady的寶兒也跟勝利之前「極樂台北」扯在一起，其中聯結可見台韓藝界交好程度。陳柏霖則在IG以英文發表感想：「擁抱友善。原諒無知。一個美麗的世界卻充斥著許多不負責任的評論。」

▲位於台北市大安區忠孝東路上的夜店OMNI號稱斥資上億打造。（翻攝自Google Map）



不過言承旭本來就常走神出鬼沒路線，了解他的人覺得他應該只是去打打招呼，加上有想要在韓國那邊人脈多認識認識、有意日後發展；當時他跟林志玲的感情一直似有似無，如今42歲的他感情狀態空虛，勝利的派對雖然妹多、粉味重，不過他不甘寂寞、混跡歡場其實也算「正常社交活動」。

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