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狠虐7兒女「拿防狼噴霧往下面噴」！　瘋媽網紅冷血暴打…女童崩潰哭求饒

記者田暐瑋／綜合報導

虐童事件頻傳，不只台灣，連日本、美國都有類似事件發生。美國知名YouTuber哈克妮（Machelle Hackney）經營親子頻道，卻偷偷虐待領養來的7名子女，除了用防狼噴霧器狂噴女兒私密處外，還拉扯兒子的重要部位，手段殘忍讓孩子們瀕臨崩潰、傷痕累累。

哈克妮擁有80萬粉絲，是名為「奇幻冒險」的親子頻道，影片瀏覽人數高達2億多次，拍了許多小孩在家玩耍的趣事，沒想到這些被踢爆全都是set過的，她事先要求孩子們照著劇本演練，如果拍攝時出錯，或是不配合演出，就會加以虐待，且不讓孩子們上學，就是要孩子們努力拍片，成了她的斂財工具。

▲美國網紅虐待兒女（圖／翻攝自YouTube／Inside Edition）

▲美國網紅逼兒女照劇本拍片（圖／翻攝自YouTube／Inside Edition）

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其中一名女童表示，曾經被哈克妮關在衣櫥數日，不給飯吃也沒有水喝，只能包尿布，甚至還會拿防狼噴霧噴灑她的私密部位，導致灼熱疼痛；另一名男童則透露，哈克妮也會用防狼噴霧噴他全身，還會被皮帶、刷子等東西毆打，最可怕的是會用手拉扯他的重要部位，甚至用指甲猛抓，讓他破皮流血。

警方一到哈克妮家中搜查時，發現孩子們全都臉色蒼白，也因為營養不良導致體重過輕，每個孩子們都哀求說自己又渴又累，可憐的模樣讓人不忍，目前這7名孩童已被警方帶回安置，而哈克妮則被控訴性騷擾、非法禁錮、虐待、疏忽照顧兒童等19項罪名。

▲美國網紅虐待兒女（圖／翻攝自YouTube／Inside Edition）

▲美國網紅哈克妮（圖／翻攝自YouTube／Inside Edition）

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