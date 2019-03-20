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顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平

記者田暐瑋／綜合報導

鎮瀾宮董事長顏清標育有4子1女，每個兒子娶回來的老婆都貌美如花，不是校花就是撞臉女星Hebe（田馥甄），讓不少人羨慕不已，還曾有人好奇問：「為什麼顏家男人都能追到正妹？」他自己則是在節目上分享箇中秘訣，讓人笑哭：「超不公平！」

顏清標的長子顏寬恒與老婆陳麗凌從小就是班對，小六相戀、高二奉子成婚，雖然曾「3結2離」，但一路牽手結縭22年，感情更加穩固，陳麗凌一頭長髮加上瓜子臉，雖是3個孩子的媽媽，仍然保持完美身材，一度被誇是「顏家最美媳婦」。

▲顏清標4媳婦都超正。（圖／翻攝自臉書）

▲顏寬恒妻子陳麗凌。(圖／顏寬恒競選總部提供)

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二兒子顏仁賢2018年跟曾經遊法失聯的正妹黃子涵登記結婚，育有一男一女，日前才補請婚宴，黃子涵有著圓眼挺鼻，外型清秀甜美。三子顏宏全2013年與妻子陳育婷公證結婚，當時因顏清標入獄沒辦婚宴，直到2015年5月才低調補辦婚宴，席開30桌、未對外發喜帖，長相清秀的陳育婷是大里人，曾在麵包店工作。

▲顏清標4媳婦都超正。（圖／翻攝自臉書）

▲顏仁賢2018年跟曾經遊法失聯的正妹黃子涵登記結婚（圖／翻攝黃子涵臉書）

▲顏清標4媳婦都超正。（圖／翻攝自臉書）

▲顏宏全與妻子陳育婷。（圖／翻攝自顏宏全臉書）

至於老么顏嘉儀16歲就和老婆蘇毓涵訂婚，兩人是高中同學，曾是東大附中校花的蘇毓涵氣質出眾，擁有一雙水汪汪大眼和白皙皮膚，曾參加設計比賽奪下冠軍。而4個兒子都娶回高顏值老婆，顏清標曾被問起「追到正妹的秘訣」，他則是一派輕鬆地表示，「緣份到了就會了」，意即追正妹並沒有捷徑，僅僅是因為「緣份和真心」2個要訣。

▲▼2018縣市長選舉,台中市市長當選人盧秀燕前往立委顏寬恆服務處謝票。顏清標（圖／記者季相儒攝）

▲顏清標（圖／記者季相儒攝）

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