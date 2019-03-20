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100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

記者田暐瑋／綜合報導

山東小鮮肉羊羊羊向交往3年的100kg厚片女友「小可愛」求婚成功，求婚影片曝光感動上萬人，就連婚紗照也都美得像韓星畫報，讓不少人直呼「這就是愛情的模樣」。其實小可愛和男友交往初期身材纖細，鵝蛋臉配上圓圓大眼，相當可愛甜美，她也大方曝光還沒變胖前的瘦照，美麗模樣讓人大讚「女神」。

小可愛比男友大6歲，男友羊羊羊透露兩人第一次見面時，就對她一見鍾情，覺得「太可愛了」，交往後就一路把她養胖，從42.5公斤飆升到後來的100公斤，她先前也在微博曝光自己還沒變胖的模樣，其中一張疑似是小倆口的背影照，只見她身材纖細修長，依偎在男友身邊顯得小鳥依人。

▲厚片女友瘦照曝光。（圖／翻攝自微博）

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▲厚片女友瘦照（右）曝光。（圖／翻攝自微博）

▲厚片女友瘦照曝光。（圖／翻攝自微博）

▲厚片女友瘦照曝光。（圖／翻攝自微博）

不只如此，小可愛以前瘦的時候，臉蛋比現在還要小了一圈，是標準的鵝蛋臉，加上一頭長直髮，全身散發鄰家女孩氣息，連網友都忍不住讚賞「難怪羊羊羊當初一見面就被迷倒了」、「現在也是可愛啊」、「那雙大眼睛就美呆我了，是天生麗質」。

▲厚片女友瘦照曝光。（圖／翻攝自微博）

▲厚片女友瘦照曝光。（圖／翻攝自微博）

▲厚片女友瘦照曝光。（圖／翻攝自微博）

▲厚片女友以前是鵝蛋臉。（圖／翻攝自微博）

雖然把女友養胖，但羊羊羊始終專情，即使被酸民攻擊，他也毫不畏懼地告白：「剛認識的小胖子挺瘦的，後來被我餵胖了。她最美最可愛。」女友也自拍影片上傳，哭著一張臉問男友：「他們問我這麼胖妳還這麼愛我，我是不是救過你的命？」結果他超甜蜜一句話：「因為妳瘦的時候，住在了我心裡，胖了就卡住，出不來了…」成功哄了女友和大票粉絲。

▲厚片女友瘦照曝光。（圖／翻攝自微博）

▲厚片女友和鮮肉男友結婚了。（圖／翻攝自微博）

►小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽淚崩「最好的都給妳」擁吻甜炸

►100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

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厚片女友, 羊羊羊, 小可愛

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