吳亞馨掉半球…房內鏡面反射「半裸男」！　出國7天五星級奢華行程曝光

娛樂中心／綜合報導

藝人吳亞馨從模特兒出身，近年來鮮少出現在螢光幕前，專心經營自己的內衣事業，最近她到巴黎、阿爾卑都埃等地旅行，之後又轉往杜拜渡假，一連串高檔行程讓人羨慕，而當她PO出在杜拜最奢華的五星級渡假村的比基尼照片時，被發現玻璃上反射出一個半裸男子的身影，意外讓兩人旅行曝了光。

吳亞馨13日開始就在臉書PO出歐洲旅行照，先是到法國阿爾卑都埃滑雪，之後又到巴黎欣賞DRAKE演唱會、遠眺巴黎鐵塔等，還到巴黎的豪華餐廳用餐，20日她又在杜拜打卡，入住當地最奢華的五星級渡假村，穿著比基尼在房間內的泳池自拍，秀出火辣好身材。

▲吳亞馨到巴黎旅遊。（圖／翻攝自吳亞馨臉書）



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不過有眼尖網友發現，其中一張吳亞馨拍落地窗的照片中，玻璃上除了有她穿比基尼的身影外，還出現一個半裸男子，只見她從身後環抱著男子，明顯看出男方身材有練過，肚子上還有明顯的腹肌，讓甜蜜的兩人約會曝了光，也讓不少男粉絲心碎。

▲落地窗玻璃反射出吳亞馨貼著一個半裸男。（圖／翻攝自吳亞馨臉書）



吳亞馨曾幫媽媽開一間耗資500萬元的火鍋店，可惜生意不好收攤了，之後自創內衣事業，已經砸下千萬投資，一度傳出在裝潢部分被騙錢，所以實體店面才遲遲未開張，雖然經歷了賠錢和火鍋店倒閉，但對她的經濟狀況似乎沒有太大的影響，但事後她否認有千萬裝潢。

▲吳亞馨出國在許多豪華飯店用餐。（圖／翻攝自吳亞馨臉書）



吳亞馨感情空窗多年，2018年被拍到深夜和女性友人、張承中約會看電影，過程中警覺性極高，一度還躲入樓梯間，直到男方呼喚才步出，因而傳出緋聞，她被問及和阿中之間的關係，直言對方只是「朋友的朋友」，當天只是一起看電影，看完就各自回家。

▲吳亞馨入住的是杜拜的五星級渡假飯店。（圖／翻攝自吳亞馨臉書）

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