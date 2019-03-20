極品辣媽抱兒洗澡「邪惡雪球照」瘋傳！　95％激似曾愷玹…美到網全被圈粉

記者田暐瑋／綜合報導

PTT表特版正妹層出不窮，這次有網友PO出一位超辣地方媽媽的比基尼育兒照，雄偉雙峰讓人看得目不轉睛，不少人跪求神人開門，也有人發現這位黑長髮辣媽不只皮膚白，臉蛋還激似氣質女星曾愷玹，引起底下網友暴動，「天啊10000分」、「夭壽喔」。

有網友日前在表特版PO文神人，照片中的辣媽穿著比基尼泡澡，擺出一雙修長美腿，下一張手中卻抱著小孩一起玩水，從上往下拍的視角更是超級火辣，不過有眼尖網友發現，這位辣媽留著一頭長直髮，圓眼瓜子臉再配上甜甜笑容，撞臉氣質派女星曾愷玹，相似度高達95％。

▲辣媽激似曾愷玹。（圖／翻攝自PTT表特版、曾愷玹臉書）



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一系列辣照引起網友暴動跪求本尊的社群網站，但目前都還沒有被搜出，「夭壽喔」、「不科學啊，長的正又大」、「世上只有媽媽好」、「嬰兒都說讚」、「推一個地方媽媽」、「所以我說門呢」。

▲辣媽身材超好。（圖／翻攝自PTT表特版）



▲辣媽曬美腿（圖／翻攝自PTT表特版）

曾愷玹在2013年和藝廊老闆陳冠宇登記結婚，生下女兒Janice後便淡出演藝圈，專注於家庭，事實上，曾愷玹原本個性很內向，卻毅然決然踏入演藝圈，出道時的清純氣質深植人心，以2007年的電影《不能說的秘密》爆紅，演出多部電影、電視劇、廣告、MV，結果在事業巔峰之際選擇閃婚。

曾愷玹坦承比起外表溫柔的形象，內心反而充滿叛逆，勇於做自己，笑說「做過最叛逆的事大概就是奉女成婚吧」，就算結婚多年還是很愛對老公撒嬌，對女兒的教育方式則是「嚴肅卻不責備」，即使升格當母親，也不希望因此被這個角色給框架住，還是要適時打扮，不能因為結婚生子而忽略自己。

▲網友反應。（圖／翻攝自PTT表特版）