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鄭俊英「全程念稿」認罪：向痛苦的女性們道歉！　網傻眼狂轟

記者田暐瑋／綜合報導

南韓歌手鄭俊英涉嫌偷拍性愛影片，自事件爆發一個星期以來，證據越曝越多，他21日一早現身警局，對於外界抨擊和質疑聲浪，他再度深深鞠躬道歉，並表示承認所有的犯行，並向所有因為他而感到痛苦的女性們謝罪，而他這次幾乎都是低著頭不敢抬起，但全程道歉都是照著稿念，被網友認為：「太沒誠意！」

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鄭俊英21日上午現身警局接受調查，看到現場大批媒體陣仗，他開口就是道歉：「很抱歉，我犯下了無法原諒的罪。」也承認這段期間內所有爆出的犯行，至於被他傷害過的女孩們，他則表示會深刻的反省和謝罪。

▲鄭俊英（圖／CFP）

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▲鄭俊英（圖／CFP）

對比上一次接受偵訊的模樣，鄭俊英這次幾乎都是低著頭，但不少網友還是不領情，痛斥「你要一輩子贖罪」、「真的沒有良心」、「光是看到你就想到那些骯髒事」、「再怎麼道歉也不想接受」。

鄭俊英2015年的聖誕節向劉代表「點餐」，對話框裡附註自己的家裡地址，並要求服務中包含和女生嘿咻，劉男回他「好」、「30分鐘後就會過去了」，然而30分鐘一到，他再度催促劉男：「哥～禮物怎麼還沒來？」

▲鄭俊英（圖／CFP）

▲鄭俊英（圖／CFP）

還有另一則對話，鄭俊英與CNBLUE李宗泫炫耀「哇，柏林好好玩！」接著，下一則對話裡，李宗泫問他「睡了嗎？」他在回「恩，女人很不錯，羅馬尼亞的女人特多。」語意間洩露自己睡遍各國女人，令人看得瞠目結舌，而這兩則對話曝光後，報導裡也直指，鄭俊英確實有進行「性交易」買賣，如今不只勝利，鄭俊英與劉代表罪責再添一條。

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