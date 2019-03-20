法比歐認愛翹臀台灣妹！　「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

娛樂中心／綜合報導

法國型男法比歐因為節目《2分之一強》受到觀眾喜愛，帥氣外型讓許多女孩為之瘋狂，日前他被《ETtoday星光雲》獨家踢爆在街頭熱吻翹臀妹，感情世界疑似曝光。事後他坦承正和一位台灣女孩在交往，更大讚對方聰明又獨立，讓他動了結婚念頭。

據《自由時報》報導，法比歐坦承最近交了台灣女友，女方個性獨立，聰明又有想法，也直言有想要結婚，但確定時間還沒有定論，認為就算沒結婚也沒關係，只要兩個人感情穩定就好，透露自己的父母也是18年沒有結婚，還是依舊甜蜜蜜。

▲法比歐日前被拍到和翹臀妹當街熱吻。（圖／讀者提供）



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法比歐日前和一名身穿黑白格子襯衫、黑長褲的長髮翹臀妹在東區街頭親密聊天，隨後他主動索吻，2人在街頭不顧旁人眼光熱情擁吻超過1分半，中途一大群民眾路過，小倆口絲毫不受影響繼續甜蜜你儂我儂。

事實上，熱愛運動的法比歐曾透露過理想型，希望女友符合喜歡旅行、愛運動、愛去戶外這3個條件，也曾稱讚台灣女生很貼心、對男生很好，有機會想跟台灣女孩交往，也直言喜歡替另一半做菜、準備小驚喜，但認為這不是浪漫，而是貼心。對比當街擁吻的對象，翹臀妹一身輕便、運動的裝扮，手邊牽著一隻灰色的貴賓狗，看來相當符合他的理想型條件。

▲法比歐認愛。（圖／翻攝自法比歐臉書）